Ca sĩ Vũ Thắng Lợi vừa cho ra mắt đĩa than nhạc đồng quê. Điều đặc biệt là anh giao mọi sự tin tưởng cho nhạc sĩ Đức Trí trong phần phối khí.

Bà xã của Vũ Thắng Lợi là người kín tiếng, ít khi xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện hay thậm chí cả liveshow lớn "Khát vọng'' diễn ra năm 2018 thì Mỹ Linh cũng chỉ ngồi hàng ghế khán giả cổ vũ chồng.

Vũ Thắng Lợi chia sẻ với VietNamNet, bà xã Mỹ Linh luôn âm thầm là người đứng đằng sau để động viên, ủng hộ chồng tuyệt đối. ''Linh làm kinh doanh nhưng lại yêu nghệ thuật. Linh cho tôi sự yên tâm vì sự quán xuyến chăm 2 con, vun vén gia đình và cổ vũ chồng trong các dự án âm nhạc.

Khi thực hiện đĩa than Quê, có lúc tôi nói đùa, nếu anh làm đĩa than lần này mà lỡ bị lỗ thì em có lo không?, Linh nói có những thứ trong cuộc đời không đong đếm được lỗ hay lãi, nếu yêu thích anh hãy gắng làm cho tốt, không phải cho em, cho anh mà cho những người yêu mến và chờ đợi anh. Linh cũng dặn tuổi trẻ đi qua rất mau và chần chừ đôi khi là lỡ nhịp rồi tiếc nuối không hay... Chính những lời chia sẻ chân tình ấy của Linh khiến tôi thêm nhiều động lực cho sản phẩm mới lần này''.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi và bà xã Mỹ Linh.

Vũ Thắng Lợi cũng chia sẻ hai năm qua, khi dịch Covid hoành hành, chứng kiến những cuộc “di dân” trở về quê của hàng ngàn người lao động thành phố, tim anh như thắt lại. "Tôi cũng từng là một chàng trai quê từ nghèo khó vượt qua biết bao sóng gió trong cuộc sống để vươn lên.

Nhìn những hình ảnh vợ chồng, con cái vượt hàng ngàn cây số trong muôn vàn vất vả, khó khăn để về quê, tôi thực sự xúc động. Những hình ảnh ấy minh chứng một điều, Quê – mãi mãi là mảnh đất bình yên, an toàn nhất của mỗi chúng ta và luôn bao dung, chào đón, che chở cho chúng ta mỗi khi sa cơ lỡ bước. Đấy chính là lý do mà tôi chọn chủ đề Quê cho đĩa than ra mắt dịp này'' - Vũ Thắng Lợi nói.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Với tựa đề "Quê'', ca sĩ Vũ Thắng Lợi đã thể hiện lối hát mộc, tĩnh, thủ thỉ, tâm tình, nhẹ nhàng, sâu lắng và đong đầy cảm xúc với 8 ca khúc quen thuộc Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ (Nguyễn Văn Tý), Câu hò bên bờ Hiền Lương (Hoàng Hiệp), Tiếng đàn bầu (Nguyễn Đình Phúc), Tình yêu của đất và nước (Hoàng Vân), Tùy hứng lý qua cầu (Trần Tiến), Neo đậu bến quê (An Thuyên), Quê nghèo (Phạm Duy), Bên cạnh đó còn có một sáng tác gần đây của nhạc sĩ Đức Trí: Về với quê.

Nhạc sĩ Đức Trí đã rất giỏi khi khai thác chất liệu nhạc cụ cổ truyền kết hợp với nhạc cụ Tây phương. Thường thường, khi nói về nhạc dân gian, người ta thường nghĩ ngay đến “tranh - bầu - sáo - nhị” – những nhạc cụ đặc trưng dân tộc của Việt Nam. Tuy nhiên, ở các bản phối trong đĩa Quê, người ta thấy tiếng guitar làm chủ đạo, và nhiều nhạc cụ phương Tây như kèn saxophone, piano, violin, cello.

Trước câu hỏi của VietNamNet, vì sao lại lựa chọn ca khúc mới của mình vào đĩa than của Vũ Thắng Lợi? nhạc sĩ Đức Trí nói: Ngày xưa khi làm nhạc tôi đôi khi cũng thích hù doạ người nghe nhưng càng về sau này tôi càng muốn mình có tư duy và trầm tĩnh hơn trong âm nhạc. Tôi nói thật là không có gì là sợ khi bài hát mới của mình đặt cạnh các tác phẩm tên tuổi. Vũ Thắng Lợi là người lựa chọn ca khúc của tôi vì cậu ấy thích ngay từ lần đầu tiếp cận đã tự hát rồi up lên Facebook. Việc ca khúc này xuất hiện trong đĩa than Quê là từ sự yêu thích đó và nó cũng là ca khúc hợp lý cho phần kết cả một câu chuyện âm nhạc chúng tôi muốn kể’’

Vũ Thắng Lợi sinh năm 1985, tốt nghiệp thanh nhạc ở ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, tốt nghiệp xuất sắc cao học chuyên ngành biểu diễn tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Anh từng giành giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2008; giải Ba cuộc thi Tiếng hát mùa thu và giải Người thể hiện ca khúc hay nhất về Hà Nội; giải Nhì dòng Thính phòng cuộc thi Sao Mai 2011; Huy chương vàng cuộc thi nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015; Huy vương vàng Hội diễn toàn quân năm 2018. Hiện anh đang công tác tại Đoàn nghệ thuật Quân khu 2.

Vũ Thắng Lợi đã phát hành album ''Tình ca'', liveshow ''Khát vọng" từng có tên trong đề cử giải âm nhạc Cống hiến năm 2015 ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm.

Anh Phương