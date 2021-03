Ở tuổi 44, Nguyễn Phi Hùng cho biết không vội lập gia đình mà tập trung vào sự nghiệp và những chuyến đi du lịch.

Thích nấu ăn, làm bếp, chăm nhà vườn 3000 m2

Dù đã ở tuổi tứ tuần, Nguyễn Phi Hùng trông vẫn trẻ trung, năng động với phong cách thời trang độc đáo và chế độ luyện tập sức khoẻ mỗi ngày. Không xuất hiện quá nhiều, nhưng mỗi lần anh xuất hiện đều khiến người hâm mộ bất ngờ bởi sự năng động, giản dị cùng vẻ ngoài điển trai, trẻ trung khiến nhiều người khó biết được tuổi thật của nam ca sĩ.

Chia sẻ với VietNamNet, Nguyễn Phi Hùng cho biết anh luôn cảm ơn nghệ thuật và tình yêu của khán giả giúp anh luôn ngập tràn niềm vui và năng lượng mỗi ngày.

Bên cạnh đó, anh nghĩ và sống theo hướng tích cực bằng suy nghĩ hoạt động mỗi ngày như sáng tạo, học hỏi, gặp gỡ những người truyền năng lượng tốt và tìm đọc những cuốn sách hay có thêm kiến thức. Việc luyện tập luôn là việc ưu tiên hàng đầu để giữ phong độ và sức khỏe nên ngoài những bộ môn vận động như nhảy, múa, võ thuật, Nguyễn Phi Hùng thường xuyên tập yoga giúp dẻo dai và cân bằng tâm trí, tái tạo năng lượng một cách hiệu quả nhất. Đây là thói quen anh đã giữ hơn 20 năm từ lúc bước vào nghề ca sĩ .

Nam ca sĩ cho biết mình là người rất yêu ẩm thực nên ít ăn kiêng mà chỉ ăn vừa đủ. Nếu hôm nào ăn nhiều, những bữa ăn sau anh sẽ giảm lại để tạo sự cân bằng. Anh tiết lộ "thước đo" để điều chỉnh là 1 size quần áo đã mặc hơn 20 năm không thay đổi. Khi lên hay xuống, anh sẽ tự điều chỉnh cho thể hình vừa vặn nhất với trang phục.

Nguyễn Phi Hùng là người hướng đến cuộc sống cân bằng với thiên nhiên. Anh có nhà vườn ở Củ Chi (TP.HCM) với diện tích 3000 m2. Khu vườn tràn ngập cây xanh do người hâm mộ tặng và được anh trồng suốt nhiều năm qua. Những ngày tránh dịch Covid-19, nam ca sĩ dành thời gian chăm sóc nhà vườn như một cách để thư giãn, cải thiện tinh thần, không gian trong lành cũng giúp anh duy trì sức khỏe.

Ngoài chăm vườn, Nguyễn Phi Hùng còn quay những video chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn, làm bếp, được nhiều khán giả ủng hộ. Ít ai biết nam ca sĩ yêu thích nấu ăn, là người tỉ mỉ và biết nhiều công thức nấu ăn độc đáo. Anh đã mở một kênh YouTube riêng về ẩm thực để chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn cùng mọi người.

Tìm được người phù hợp, đúng thời điểm là may mắn

Khi dấn thân vào sự nghiệp ca hát, Nguyễn Phi Hùng nhanh chóng tạo được ấn tượng với khán giả. Những bài hát Nhớ gấp ngàn lần hơn, Dáng em, Chân tình, Nỗi lòng xa xứ... giúp tên tuổi của Nguyễn Phi Hùng được đông đảo mọi người biết tới hơn.

Khi được hỏi có nghĩ những ca khúc của mình như Tình đơn côi, Nhớ gấp ngàn lần hơn... đã vận vào mình hay không, Nguyễn Phi Hùng cho biết xem chuyện này rất nhẹ nhàng. Khi tìm được, tình yêu có thể đến với nhau vì một điều đặc biệt, hay cùng cảm nhận nhiều điểm chung giúp công việc mỗi người thêm thăng hoa mới là hạnh phúc trọn vẹn. Và khi chưa tìm được, anh cũng vui vẻ đón nhận và vẫn luôn tin món quà ấy sẽ đến một ngày không xa.

Giọng ca Tình đơn côi cũng từng bày tỏ: “Đôi lúc, tôi cứ say mê công việc mà bỏ lỡ chuyện tình cảm của mình. Nếu tôi tìm được người đồng cảm, hiểu được đặc thù của công việc của nghệ sĩ thì sẽ tránh được giận hờn, đổ vỡ trong tình yêu. Ca khúc Nhớ gấp ngàn lần hơn như một sự xoa dịu để cho những người đàn ông và chính bản thân tôi tìm được một điểm tựa, một sự an ủi, còn chuyện đổ vỡ trong tình yêu, mọi thứ đều do duyên số, tìm được người phù hợp, đúng thời điểm là một sự may mắn".

Phi Hùng ở tuổi 44 bày tỏ chuyện tình cảm không cưỡng cầu. Đối với anh, tình yêu mang đến sự thăng hoa không thua kém gì niềm đam mê nghề nghiệp. Niềm hạnh phúc của anh chính là được bố mẹ hiểu và luôn bên cạnh.

"Khi gia đình đã trở thành điểm tựa tinh thần, nhịp đập trái tim hay những suy nghĩ sẽ hoà chung làm một bằng sự sẻ chia, thấu hiểu nên gia đình tôi không gây sức ép hay hối thúc nhiều", Nguyễn Phi Hùng nói thêm cùng VietNamNet.

Nguyễn Phi Hùng quan tâm đến các chương trình từ thiện, nhân đạo.

Ở tuổi 44, giọng ca Dáng em thường xuất hiện ở các buổi từ thiện hỗ trợ cho các bệnh nhân hiểm nghèo, người già và trẻ em. Anh chia sẻ rất yêu thích các hoạt động cộng đồng, nhân đạo.



Trả lời về việc khán giả ít thấy sự xuất hiện của Nguyễn Phi Hùng trên truyền thông, anh từng chia sẻ: “Tôi vẫn hoạt động âm nhạc đều nhưng không xuất hiện nhiều ở những chương trình lớn được truyền thông mạnh mẽ. Tôi thích hát ở show dành cho cộng đồng, chiến sĩ ở biển đảo hay nơi có nhiều công nhân”.

Nguyễn Phi Hùng trong chương trình "Những lá thư từ lòng đất".



Nguyễn Phi Hùng thể hiện ca khúc "Đường về quê":

Diệp Toàn