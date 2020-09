Nhạc sĩ Bảo Thạch của nhiều bài hit V-pop cùng giọng ca mới Ji An phát hành ca khúc 'Nơi khiến em lắng đọng'.

Ca khúc 'Nơi khiến em lắng đọng'

Nhạc sĩ Bảo Thạch vừa phát hành ca khúc mới Nơi khiến em lắng đọng sau nhiều năm vắng bóng. Khán giả có thể không nhớ cái tên Bảo Thạch nhưng sẽ nhớ loạt bài hit gắn liền với các ca sĩ hàng đầu của giai đoạn teen-pop như: 100% yêu em, Ký ức, Như một thói quen (Noo Phước Thịnh), Ích kỷ, Ký ức của mưa, Im sorry babe, Sống trong quá khứ (Bảo Thy), Góc nhỏ trong tim, Gửi cho anh (Khởi My), Còn lại gì sau cơn mưa (Hồ Quang Hiếu), Nếu là anh (The Men)...

Nhạc sĩ Bảo Thạch, hit-maker của giai đoạn Teen Pop Việt Nam.

Nơi khiến em lắng đọng là ca khúc electronic pop do Bảo Thạch sáng tác, Nguyễn Đình Vũ sản xuất với giai điệu tươi trẻ, lạc quan. Bài hát khác hẳn lối viết trước đây của Bảo Thạch mang đến năng lượng tích cực, niềm hy vọng cho ai đang thấy mệt mỏi bởi nhịp sống thường nhật. Không ít người đang cố gồng mình để giống người khác hoặc so sánh bản thân với ai đó. Bài hát là lời nhắc mỗi người sống chậm, lắng lại và dành nhiều thời gian cho bản thân. Thông điệp ca khúc rất rõ ràng rằng: Cuộc sống của chúng ta là riêng biệt, duy nhất.

Với Nơi khiến em lắng đọng, Bảo Thạch lấy nghệ danh Jarvis Huỳnh kết hợp cùng giọng ca mới toanh Ji An. Anh dùng nghệ danh để phân định rõ vai trò của mình, cụ thể là khi sáng tác ca khúc sẽ dùng tên Bảo Thạch còn khi tự thể hiện, cover hay kết hợp với nghệ sĩ khác sẽ dùng tên Jarvis Huỳnh.

Nhân sản phẩm mới, Bảo Thạch chia sẻ việc không xuất hiện trước dư luận suốt thời gian dài. Khi xu hướng mới là các nhạc sĩ xây dựng thương hiệu cá nhân không khác gì ca sĩ, Bảo Thạch lại chọn hướng đi thầm lặng như trước đây.

Ji An sinh năm 1997, tên thật là Trần Hoàng Gia An.

“Tôi là kiểu người cần không gian riêng tư và tĩnh lặng để sáng tác, không muốn va vấp vào các rắc rối từ sự nổi tiếng mang lại. Vì vậy, tôi chọn cách sống im ắng. Là một nhạc sĩ sáng tác, tôi thấy công việc của mình không hề có hào quang gì. Khi một bài hát thành hit, sự chú ý của truyền thông và dư luận sẽ dồn hết cho ca sĩ nên tiếng tăm của người nhạc sĩ sáng tác sẽ lép vế hơn rất nhiều. Dĩ nhiên có những nhạc sĩ khá nổi tiếng với khán giả vì họ chủ động, biết cách truyền thông tên tuổi của mình và xuất hiện nhiều ở các sự kiện giải trí. Họ có thể có mục đích riêng nên tôi không dám phán xét.

Những nghệ sĩ tôi từng hợp tác đều đã thành danh và ổn định nên ít ra các sản phẩm mới. Khán giả cũng nhớ đến họ ở những hit cũ nhiều hơn nên "sân chơi" bây giờ là của thế hệ ca sĩ trẻ. Họ phải cố gắng, phấn đấu để được như các tiền bối của mình. Định hướng của tôi bây giờ thiên về hợp tác với các ca sĩ trẻ giàu nhiệt huyết với các sản phẩm âm nhạc mới lạ và hợp thị hiếu với lứa khán giả trẻ", anh trải lòng.

Sống kín đáo nhưng nguồn thu của Bảo Thạch từ những bài hit không nhỏ. Năm 2019, anh nằm trong top 10 nhạc sĩ được trả chi phí quyền tác giả cao nhất từ Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Với Bảo Thạch, đó là thành công thực tế và đúng giá trị của công sức sáng tạo.

Cẩm Lan