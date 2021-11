Ca khúc Thầy giáo trẻ với nhạc điệu vui tươi, ca từ giản dị cùng cách thể hiện hoạt hoạ đen trắng trong MV - nói lên tâm sự của một thầy giáo trẻ về nghề, về những tâm huyết dành cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp tri ân các nhà giáo Việt Nam 20/11, hoà vào không khí cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam trên đấu trường vòng loại World Cup, nhạc sĩ Quốc An đồng loạt sáng tác hai ca khúc Thầy giáo trẻ và Việt Nam tuyệt vời, thể hiện tình cảm và những tâm sự chất chứa của bản thân tới những tập thể có đóng góp to lớn với xã hội. Buổi ra mắt hai tác phẩm, nhạc sĩ Quốc An mời tới người thầy đã cho anh cảm hứng sáng tác.

Diễn viên Hạnh Thuý mừng nhạc sĩ Quốc An ra mắt ca khúc mới.

Ca khúc Thầy giáo trẻ với nhạc điệu vui tươi, ca từ giản dị cùng cách thể hiện hoạt hoạ đen trắng trong MV - nói lên tâm sự của một thầy giáo trẻ về nghề, về những tâm huyết dành cho thế hệ trẻ. Mở đầu ca khúc là những lời tri ân dành cho người thầy đáng kính - người đã truyền cảm hứng cho "thầy giáo trẻ" viết tiếp ước mơ dang dở của nhiều học trò mà anh đang giảng dạy. Cũng như nhiều ca khúc trữ tình trước đó, mỗi tác phẩm của Quốc An đều xuất phát từ những câu chuyện có thật.

Nhạc sĩ tâm sự, trong cuộc đời mình anh tri ân rất nhiều người thầy đã dìu dắt anh lên người. Một người thầy khi anh học trung học, thầy rất nghiêm khắc nhưng tận tâm và thấu hiểu học sinh. Khi đó anh thường xuyên đi học muộn do mỗi ngày đều phụ mẹ bán bánh mì tới khuya. Tìm hiểu được hoàn cảnh của học trò, sau nhiều lần trách phạt, thầy thông cảm, động viên và luôn tạo điều kiện để Quốc An hoàn thành chương trình học.

Nhạc sĩ 'Về nhà đi con' ra mắt ca khúc tri ân các nhà giáo.

Một người nữa, không đơn thuần chỉ là người thầy, mà còn được nhạc sĩ coi như người cha - trong suốt thời gian anh học trường Nhạc.

"Thầy không những chỉ dẫn mà còn luôn tìm cách kiếm show cho học trò đi diễn. Thời điểm những năm đầu 1990, sinh viên ở đâu cũng nghèo, nhất là sinh viên trường nhạc, đôi khi cát - xê chẳng đủ tiền mua một cái áo mặc lên sân khấu. Nhưng thầy tôi cứ cặm cụi cóp nhặt show về cho học trò thực tập và kiếm tiền. Tôi nhớ, cứ sau mỗi đêm diễn, sau khi chia đều cát - xê, thầy vẫn gọi riêng ban nhạc chúng tôi ra rồi chia thêm. Thầy bảo: Tụi em nhạc công đứng cả đêm chơi đàn, chơi trống, mệt hơn ca sĩ hát, thầy đưa thêm. Dần dần, tích tiểu thành đại, có những show diễn tỉnh, cát -xê của ban nhạc thậm chí đủ để mua vàng. Chiếc nhẫn tôi đang đeo trên tay - mua từ những đồng tiền đi diễn ngày đó. Tôi vẫn giữ tới giờ để nhớ về thầy, về những ngày gian khó", nhạc sĩ Quốc An chia sẻ.

Tấm lòng của những người thầy, đã khiến Quốc An không ngần ngại khi có học trò nhờ chỉ dạy kỹ thuật thể hiện trong mỗi bài hát. Anh chỉ ao ước được một phần phẩm chất như thầy mình, nhằm chắp cánh tài năng cho thế hệ trẻ.

"Cũng phải đến gần 20 năm sau tôi mới tích luỹ đầy đủ cảm xúc để viết lên ca khúc tri ân thầy tôi và những người thầy nói chung. Tuy muộn nhưng tôi thấy nhẹ lòng vì cũng đã một lần được nói lời cảm ơn thầy", nhạc sĩ chia sẻ thêm.

