Nhóm Monstar phát hành album đầu tiên và cũng là cuối cùng "Over the moon" trước khi rã nhóm.

Monstar vừa phát hành bài hát ai buồn giơ tay cùng album Over the moon trước khi ngừng hoạt động. Đây là sáng tác của các thành viên Monstar trước khi thành viên Grey D tham gia nghĩa vụ quân sự. Bài hát có giai điệu rộn ràng, tươi vui đúng chất hè.

ai buồn giơ tay bản lyric video (video lời) được nhóm chọn phát hành để khép lại hành trình của mình một cách lạc quan, vui vẻ như phong cách lan tỏa năng lượng tích cực của nhóm từ trước đến nay. Trong thời dịch, Monstar gửi bài hát mang thông điệp: Khó khăn, buồn chán chắc chắn sẽ qua đi, chúng ta vẫn còn có nhau - đó mới là điều đáng quý nhất. Với Monstar, sản phẩm cũng là tri ân tình bạn của chính mình.

5 thành viên Monstar.

Các thành viên Grey D, Nicky, Key, J và Zino đã đồng hành từ khi còn là những thực tập sinh đến khi ra mắt Monstar, cùng nhau trải qua thăng trầm. Vì vậy, họ ghi nhớ các kỷ niệm vui buồn của tuổi trẻ, đón nhận tất cả bằng tâm thế lạc quan.

Vì thế, ai buồn giơ tay tưởng chừng là một bài buồn lại rất vui nhộn. Lyric video của bài hát cũng chọn phong cách hoạt hình hài hước. Năm nhân vật hoạt hình chính là 5 chàng trai Monstar trẻ trung, vui vẻ, luôn sát vai đồng hành những năm qua.

Trước ai buồn giơ tay, Monstar đã phát hành loạt bài nhạc mùa hè Turn it up, Và tôi hát và Hey girl đều đặn các năm 2016, 2017 và 2018. Vì vậy, nhạc mùa hè có thể gọi là "thương hiệu" của nhóm.

Nhóm nhạc dừng hoạt động với tâm thế nhẹ nhàng.

Album Over the moon gồm 8 ca khúc: over the moon (intro); tình yêu chậm trễ; baby i told u; nếu mai chia tay (kết hợp Amee); ai buồn giơ tay; giữ lấy làm gì; có hẹn với thanh xuân và to the moon and back (outro). Những bài hát của Monstar từng phát hành trong 5 năm qua đều được thu âm lại với giai điệu và cách thể hiện khác biệt so với bản gốc.

Hai ca khúc mới ai buồn giơ tay và có hẹn với thanh xuân là món quà nhóm nhạc chia tay khán giả. Hai ca khúc intro over the moon và outro to the moon and back cũng ấn tượng bởi phần hòa thanh dịu êm, sâu lắng.

Nghe ca khúc 'ai buồn giơ tay'

browser not support iframe.

Cẩm Loan