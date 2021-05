Cheat Codes - nhóm nhạc từng tạo hit "No promises" cùng Demi Lovato, chính thức ra mắt khán giả Việt Nam bằng ca khúc Pop "Lean on me".

Nhóm Cheat Codes ra mắt thị trường Việt Nam bằng ca khúc Lean on me kết hợp cùng ca sĩ Tinashe. Lean on me là bản Pop dễ nghe, phù hợp với thị hiếu khán giả Việt Nam mà nhóm đã chủ trương chọn lựa để ra mắt thị trường nơi đây. Đây cũng là ca khúc nổi bật nhất trong album Hellraisers Pt.1 mà nhóm mời rất nhiều nghệ sĩ góp giọng như Marc E. Bassy, CXLOE, Lil Xxel, Bryce Vine,...

Lean on me sử dụng âm trầm và các yếu tố bộ gõ khác nhau mang đến nhiều cảm xúc và khát vọng làm chủ sân khấu nhờ những kỹ năng linh hoạt của nhóm. Đặc biệt, giọng chính của nhóm là Trevor Dahl đã có màn kết hợp ăn ý cùng Tinashe.

Nhóm Cheat Codes.

“Tôi nghĩ rằng album đầu tiên này là bước khởi đầu thực sự tốt để cho mọi người thấy rằng chúng tôi không muốn bị giới hạn trong một chiếc hộp âm nhạc, muốn tạo ra tất cả phong cách âm nhạc với các nghệ sĩ khác nhau và pha trộn các thể loại khác nhau”, Trevor Dahl đại diện nhóm cho biết. Đây là điều mà nhóm muốn làm ngay từ ngày thành lập Cheat Codes. Thành viên Matthew Russell nói thêm: “Đó là ý tưởng ngược đời và không cố gắng tuân theo các quy tắc”. Vì lẽ đó, album mang đến những câu chuyện về phong cách sống vui tươi, sống động và bất quy tắc.

Cheat Codes thành lập năm 2014, là nhóm nhạc gồm 3 DJ Matthew Russell, Trevor Dahl và KEVI. Trong đó, Matthew từng tham gia ban nhạc Rock, Trevor chơi nhạc Acoustic và KEVI từng rap. Cả ba đều cảm thấy bị giới hạn bởi các thể loại đã được định hình mà họ tham gia nên muốn bắt đầu một dự án có thể kết hợp tất cả thể loại âm nhạc vào một. Từ đó, nhóm Cheat Codes thành hình.

Nhóm Cheat Codes bên Demi Lovato (thứ 2 từ trái sang).

Trong 7 năm hoạt động, Cheat Codes theo đuổi dòng nhạc EDM - Pop và Dance, từng gặt hái nhiều thành tựu ấn tượng. Năm 2017, nhóm này được cả thế giới biết đến khi kết hợp cùng Demi Lovato trong hit No promises. Đĩa đơn này thu về hơn 300 triệu lượt phát, 2,4 triệu bản bán ra, 12 chứng nhận đĩa Bạch kim và 3 chứng nhận đĩa Vàng. Ngoài ra, nhóm cũng từng kết hợp nhà sản xuất/ca sĩ/DJ Daniel Blume cho ra mắt ca khúc Who’s got your love có hơn 4 tỷ lượt phát.

Đến thời điểm hiện tại, đĩa đơn Lean on me cũng đạt hơn 2 triệu lượt phát trên các nền tảng nhạc số.

Cheat Codes thường kết hợp với các ngôi sao của dòng nhạc điện tử mà Tinashe là tiêu biểu. Theo thành viên Matthew Russell, mọi quan hệ cộng tác cần thật sự cởi mở để các bên đem đến cho nhau cảm giác học hỏi, không bị cũ kỹ hay nhàm chán.

Nghe ca khúc 'Lean on me'

browser not support iframe.

Cẩm Loan