Việc đem hình ảnh của các nghệ sĩ Việt Nam ra giới thiệu với khán giả quốc tế, không chỉ ở Mỹ mà còn khắp các nước Châu Á khác, là mục tiêu lâu dài của nhóm nhạc Urban Fu$e.

Hình ảnh của Steven Nguyễn, Bà Tưng cùng 2 rapper Lil'G và Anh Fire trong MV TikTok Rollie áng ngữ trên billboard ở Times Square - New York, 4 tuần sau khi hình ảnh của bản đồ và các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam được vinh hạnh giới thiệu trên đó thông qua hình ảnh bìa album DLW3 của nhóm nhạc quốc tế Urban Fu$e.

Nhóm nhạc Urban Fu$e đem hình ảnh và âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Việc đem hình ảnh của các nghệ sĩ Việt Nam ra giới thiệu với khán giả quốc tế, không chỉ ở Mỹ mà còn khắp các nước Châu Á khác, là mục tiêu lâu dài của nhóm nhạc Urban Fu$e, một nhóm nhạc quốc tế gồm các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ nhiều châu lục khác nhau. Điển hình là phiên bảng tiếng Anh của bài TikTok Rollie do ba nhạc sĩ Lương Linh, Lâm Suzanna và Flavio Grant này cùng sáng tác đã sánh vai thẳng bước đến vòng chung kết của cuộc thi viết nhạc quốc tế năm nay do The USA songwriting competition tổ chức lần thứ 26.

Với MV Tiktok Rollie do UF mới giới thiệu với khán giả tại Việt Nam, tờ Yahoo Finance nhận xét MV này mang đến cho khán giả không chỉ là những yếu tố giải trí mà còn xen vào nhiều giá trị giáo dục, những bài học ẩn chứa sau một câu chuyện súc tích, thể hiện gói gọn chỉ trong vòng hơn 3 phút.

Được biết Urban Fu$e là những người tiên phong dùng âm nhạc để quảng bá giá trị học vấn trên khắp thế giới, khán giả ở quốc gia nào cũng có thể tham gia cuộc thi Bạn nghĩ bạn thông minh?... Không chỉ tạo cơ hội cho các diễn viên và ca sĩ tham gia vào thị trường quốc tế, nhóm nhạc Urban Fu$e còn đem cả kho tàng âm nhạc dân gian của Việt Nam giới thiệu với khán giả nước ngoài khi phát hành Album DLW3, trong đó điển hình có bản Rumpelstilskin do rapper Fee-Z người Bahamas trình diễn bằng tiếng Anh, trên nền nhạc sử dụng âm thanh và giai điệu đờn ca tài tử Nam Bộ.

Hoàng Ngọc