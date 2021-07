Khi gần hoàn thành phần trình diễn, bất ngờ Willow Smith được một người trợ giúp cạo đầu trên sân khấu.

Cuối tuần qua, nữ ca sĩ 21 tuổi đã tổ chức buổi hoà nhạc Willow in Concert: Lately I Feel Everything phát trực tiếp trên Facebook để quảng bá cho album thứ 4 sắp ra mắt.

Khi sắp hoàn thành tiết mục máu lửa, giọng ca Whip My Hair bất ngờ ngồi xuống chơi guitar điện và được một người trợ giúp cạo đi mái tóc xoăn kinh điển.

"Tôi đã nghĩ đến việc cạo đầu trong tiết mục biểu diễn ca khúc Whip My Hair. Đây là lần thứ 3 tôi làm việc này. Tôi luôn luôn cạo đầu vào những khoảnh khắc đặc biệt trong đời. Mọi thứ thực sự đang thay đổi và đây thực sự là một trong những khoảnh khắc như thế", Willow Smith chia sẻ trong show nhạc trực tuyến.

Lần đầu Willow Smith cạo đầu là năm 2012. Hồi tháng 3 năm ngoái, Willow Smith từng cạo đầu khi dành 24 giờ trong lớp học để thực hiện cuộc triển lãm nghệ thuật sắp đặt ở Bảo tàng nghệ thuật đương đại Los Angeles.

Willow Smith sinh năm 2000, từng 2 lần được đề cử giải Emmy, nổi tiếng với dòng nhạc pop-punk cùng lối trình diễn máu lửa, phong cách cá tính. Willow Smith là con gái của tài tử Will Smith và Jada Pinkett Smith. Tuần trước, mẹ Willow Smith cũng đã cạo đầu ở tuổi 50 và cho biết người khiến cô làm điều này chính là con mình.

Quỳnh An