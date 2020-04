Trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát - Nhạc Sĩ Chủ Đề 2020 tập 9 với chủ đề nhạc sĩ Trần Tiến, “nữ hoàng phòng trà” Quỳnh Lan xuất hiện trong vai trò giám khảo khách mời.

Tại hậu trường chương trình, Quỳnh Lan có dịp hồi tưởng về những kỷ niệm thời kỳ đầu đi hát cùng nhạc sĩ Trần Tiến. Quỳnh Lan cho biết, chị vốn luôn bị ba mẹ phản đối đi theo con đường ca hát vì sợ con gái gặp nhiều gian khổ, chưa kể gia đình Quỳnh Lan cũng không có ai hoạt động nghệ thuật để có thể dìu dắt, hướng dẫn chị. Mẹ liên tục cấm cản nên lúc đó nữ ca sĩ từng nghĩ giấc mơ của mình đã kết thúc, chị không còn cơ hội nào để có thể theo đuổi đam mê. “Thế nhưng cái ngày mà nhạc sĩ Trần Tiến và NSND Y Moan đến nhà tìm tôi, thì mẹ tôi đã chấp nhận ngay. Bà hỏi tôi có muốn đi theo các chú không? Chẳng cần suy nghĩ, tôi trả lời mẹ là tôi sẽ đi ngay”. Quỳnh Lan thậm chí còn khẳng định. Và cô nói thêm lúc đó cô nghĩ nếu lúc đó ba mẹ không cho phép thì cô cũng trốn đi, sẽ quyết một lần không nghe lời ba mẹ để làm điều mình yêu thích.

Có thể nói, đó là bước ngoặc to lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của Quỳnh Lan. Nữ ca sĩ may mắn khi được nhạc sĩ Trần Tiến phát hiện và trở thành nhân tố mới của nhóm Du ca đồng nội. Thời đó, Quỳnh Lan còn rất trẻ khi gia nhập nhóm. Nhiều người tò mò về việc một cô gái trẻ đi hát cùng những bậc tiền bối hẳn rất khó khăn, chưa kể nhóm chỉ có Quỳnh Lan là nữ. Thế nhưng theo Quỳnh Lan, cô không gặp nhiều khó khăn như mọi người nghĩ. Nữ ca sĩ sống cùng gia đình của nhạc sĩ Trần Tiến như con cháu trong nhà và được vợ của ông chăm sóc rất chu đáo. Khi có show diễn thì NSND Y Moan sẽ bay xuống Sài Gòn rồi tập trung nhóm lại và cùng đi diễn. Cứ như vậy suốt thời gian ở trong nhóm, Quỳnh Lan sống cùng gia đình nhạc sĩ Trần Tiến và thậm chí còn được dạy dỗ rất kỹ.

Nói thêm về những kỷ niệm trong khoảng thời gian đi hát cùng nhạc sĩ Trần Tiến, Quỳnh Lan cho biết, có những đêm cô chứng kiến ông bước lên sân khấu với cây đàn ghita cũ kỹ, dây đàn không được lên chuẩn xác nên giọng nhạc sĩ thì phô. Nhưng khi ông cất tiếng hát thì mọi thứ dường như không còn ý nghĩa gì so với cảm xúc mà ông mang đến. “Chú hát một cách rất tự nhiên như kể chuyện, nhưng chinh phục hàng ngàn khán giả, khiến họ rơi nước mắt. Tôi đứng trong cánh gà cũng rơi nước mắt, dù vẫn những bài hát đó nhưng mỗi lần lại mang đến một cảm xúc khác chạm vào trái tim của người nghe. Âm nhạc của chú cũng như con người của chú, phong trần, có một chút hoang dã nhưng lại đầy mộc mạc và gần gũi. Đó cũng là điều quý giá nhất mà tôi học được trong suốt thời gian ở trong nhóm hát của nhạc sĩ Trần Tiến. Hãy bước lên sân khấu như nói cho mọi người biết câu chuyện thật, cảm xúc thật của bạn. Không cần màu mè”- Quỳnh Lan nói.

Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, Quỳnh Lan lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cô không ngần ngại tiết lộ cuộc gặp gỡ định mệnh của bản thân và mối tình mới là trên một chuyến bay: “Tôi tình cờ vấp ngã và được anh ấy đỡ dậy. Anh ấy khen tôi rất đẹp và tôi cảm ơn anh. Nhưng khi lên máy bay, không hiểu sao số ghế anh ấy không gần tôi nhưng cuối cùng lại ngồi sát bên cạnh tôi. Cũng chính vì vậy mà suốt chuyến bay cả hai đã trò chuyện và trao đổi thông tin liên lạc cùng nhau. Một tháng sau, người đàn ông mang quốc tịch Pháp ấy đã bay sang Việt Nam để cầu hôn tôi. Dù chỉ một tháng quen nhau nhưng tôi thấy anh ấy rất giống mình và phù hợp với mình, nên tôi không hề chần chừ bất cứ điều gì cả”

Quỳnh Lan kể thêm, lúc người yêu bay từ Pháp sang Việt Nam cầu hôn cô, anh không hề biết cô là một ca sĩ. Nhưng tình cờ lúc đó Quỳnh Lan có một liveshow nhỏ và mời anh tham gia thì anh hoàn toàn bất ngờ: “Anh ấy ngạc nhiên và bắt đầu lo sợ vì không nghĩ tôi là một ca sĩ nổi tiếng. Anh ấy thậm chí còn lo sợ bản thân không xứng đáng với tôi. Tôi nhận lời cầu hôn của anh, nhưng để chính thức kết hôn và sang Pháp sống cùng anh thì chưa thể, nên tôi nói anh ấy hãy đợi tôi thêm một thời gian”- Nữ ca sĩ bộc bạch.

Đến thời điểm hiện tại, Quỳnh Lan và người yêu đã quen nhau hơn 1 năm, cô đã lên kế hoạch tái hôn và sang Pháp định cư trong tương lai. “Ca hát với tôi giống như hơi thở theo tôi suốt đời, còn tình yêu lại giống như một mạch máu chính. Hai cái tôi đều không thể thiếu nhưng tôi đặt tình yêu lên hàng đầu”- Quỳnh Lan cho biết thêm.

Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2020 với chủ đề nhạc sĩ Trần Tiến, có sự tham gia của ca sĩ Quỳnh Lan trong vai trò giám khảo khách mời, sẽ được phát sóng lúc 21h thứ 5, ngày 9/4 trên kênh THVL1.

Theo Tiền Phong

Cho hợp thời sự, phần lời "my loneliness is killing me" trong ca khúc 'Baby One More Time' được Britney Spears đổi thành "my loneliness is saving me".