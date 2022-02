An Đại Hồn là nữ rapper tài năng của làng nhạc Hoa ngữ. Cô vừa qua đời sau thời gian dài mắc bệnh trầm cảm.

Ngày 4/2, Sina đưa tin An Đại Hồn qua đời ở tuổi 32. Trên truyền thông, bạn bè An Đại Hồn xác nhận tin tức. Hiện, gia đình chưa công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ nghệ sĩ.

Trước khi mất, An Đại Hồn đăng tải dòng trạng thái từ biệt trên trang cá nhân vào ngày 31/1, nhưng không được quan tâm. Theo Sohu, An Đại Hồn gặp vấn đề tâm lý sau khi nổi tiếng từ cuộc thi The Rap of China 2017. Nhiều năm qua, cô là đối tượng bị bạo lực mạng. Điều này đối với nữ ca sĩ là đả kích tinh thần lớn.

An Đại Hồn bị trầm cảm nặng trước khi qua đời.

Trả lời phỏng vấn truyền thông cuối năm 2021, An Đại Hồn chia sẻ từng yêu âm nhạc, nhưng hiện tại niềm đam mê của cô đã biến thành nỗi bất hạnh. Cô hoàn toàn suy sụp vì không thể sống theo ý muốn, luôn bị dư luận soi mói cuộc sống và chỉ trích.

Vì vậy, Sina nghi vấn An Đại Hồn có quyết định cực đoan.

Thông tin An Đại Hồn qua đời khiến dư luận bàng hoàng. Hơn 30 đồng nghiệp trong giới rap gửi lời chia buồn đến gia đình An Đại Hồn. Nam ca sĩ Trác Trác lo lắng khi chứng kiến ngày càng nhiều nghệ sĩ Trung Quốc bị công kích, dẫn đến trầm cảm và qua đời. Anh hy vọng khán giả không tiêu cực, tạo áp lực với người nổi tiếng.

An Đại Hồn sinh năm 1990. Cô có niềm đam mê với rap và hiphop từ năm 14 tuổi. Năm 2017, An Đại Hồn tham gia cuộc thi The Rap of China, và gây ấn tượng với bài hát Cô gái Quảng Châu uống nước sông Châu Giang. Theo Sohu, An Đại Hồn sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, thiếu vắng sự quan tâm từ cha mẹ. Nữ nghệ sĩ cũng là người có cuộc sống khép kín.

Theo zingnews.vn