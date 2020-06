Trình diễn táo bạo của Trung Dũng khiến các giám khảo bất đồng quan điểm. Vũ Thành Vinh, Nguyễn Phi Hùng khen Trung Dũng còn Phi Nhung cho rằng đàn anh khiến cô ngại ngùng.

Clip: Trung Dũng hát "Người tình mùa đông":

Tối 12/6, vòng thi top 6 chủ đề Ngày khác biệt của Tình Bolero tiếp tục với 3 thí sinh còn lại là Trung Dũng, Lê Vinh và Hoàng Kim. Như thông tin trước đó, đây là vòng thi bắt buộc các thí sinh bộc lộ những khía cạnh đặc biệt của mình.

Diễn viên Trung Dũng chọn điệu Salsa cho lần đầu tiên nhảy trên sân khấu theo đề nghị của đạo diễn Ngọc Duyên. Anh chọn liên khúc Người tình mùa đông - Hãy để mưa rơi. Đội mũ rơm, mặc trang phục mỏng tang và nhảy với trống nước, tiết mục của Trung Dũng sôi động, cuồng nhiệt và nóng bỏng, phù hợp với không khí mùa hè. Đáng lưu ý, khi tiết mục lên cao trào, Trung Dũng đã cởi phanh áo trên sân khấu.

Trung Dũng và bạn diễn.

Màn trình diễn táo bạo của Trung Dũng khiến các giám khảo bất đồng quan điểm. Nếu Nguyễn Phi Hùng khen tiết mục tràn đầy năng lượng, Vũ Thành Vinh cảm nhận được sức nóng của Trung Dũng thì Phi Nhung lại nhắc nhở đàn anh ở hành động cởi phanh áo khiến cô nóng mặt, ngượng ngùng. Ca sĩ cũng cho rằng Trung Dũng hát Người tình mùa đông bị ủy mị.

Sau đó, Nguyễn Phi Hùng bất ngờ tranh luận với Phi Nhung để bảo vệ Trung Dũng - điều chưa xảy ra suốt vòng thi top 6. "Anh Dũng rất đáng cổ vũ vì dám dấn thân. Giọng của anh rất hay, các quãng thể hiện có độ căng và cảm xúc đong đầy. Nếu anh chưa ra album, đó là một điều thiếu sót”, ca sĩ dành lời có cánh.

Giai đoạn nước rút, Lê Vinh và Phan Hoàng Kim cũng trình diễn rất tốt.

Lê Vinh hát "Trả nợ tình xa" phong cách Rock.

Thay vì nhảy, Lê Vinh chọn hát liên khúc Say - Trả nợ tình xa với hình ảnh và phong cách Rock, giọng hát nam tính, mạnh mẽ. Phi Nhung góp ý Lê Vinh nên nghiên cứu cách say vì nghệ sĩ khi say cũng cần quyến rũ, đẹp và hơn hết là đúng với hoàn cảnh thực tế.

Hoàng Kim trong tạo hình Thị Nở.

Trong khi đó, Hoàng Kim chọn cách hóa thân thành Thị Nở và múa đương đại trong liên khúc Một mình - Chờ người. Là hoa hậu, Hoàng Kim vẫn chấp nhận làm xấu mình với tạo hình Thị Nở, đổi lại động tác múa đương đại của cô nhuần nhuyễn và đẹp mắt.

