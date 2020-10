Từng bị chê bai nhan sắc, quán quân 'Giọng hát Việt 2' Vũ Thảo My từng bước thay đổi ngoại hình, quay trở lại làng nhạc V-Pop với ca khúc mới 'Và ngày nào đó'.

MV Và ngày nào đó - Vũ Thảo My

Hơn một năm kể từ sau MV 'Thôi anh cứ đi' được ra mắt, Vũ Thảo My trở lại làng nhạc V-Pop bằng sản phẩm âm nhạc mới mang tên 'Và ngày nào đó'. Ca khúc lần này là một bài hát ballad do nhạc sĩ trẻ JB Lê Phương - người bạn của Vũ Thảo My sáng tác và tặng cô.

Vũ Thảo My trở lại sau hơn 1 năm vắng bóng với ca khúc 'Và ngày nào đó'.

Thảo My chia sẻ, bản demo của ca khúc đã được thu âm cách đây 2-3 năm, tuy nhiên thời điểm đó, Vũ Thảo My và tác giả vẫn chưa cảm thấy ưng ý. Trải qua nhiều va vấp trong cuộc sống, đặc biệt là sau thời gian dịch Covid-19, Vũ Thảo My quyết định thu âm lại khi cảm xúc thật sự chín muồi.

Vũ Thảo My cho biết ca khúc nói về tâm trạng người con gái trong câu chuyện tình yêu không trọn vẹn và dựa trên câu chuyện có thật của chính cô. Trải qua những cảm xúc đau đớn, dằn vặt trong tình yêu, Vũ Thảo My nhập tâm và cảm nhận rõ ràng về ca khúc. Bên cạnh giai điệu buồn nao lòng, ca từ của bản ballad này dễ dàng tạo sự đồng cảm cho những khán giả đã hoặc đang trải qua những tan vỡ trong tình yêu.

Phần hình ảnh của Và ngày nào đó lần này được Vũ Thảo My khai thác hình ảnh và cảm xúc của chính Vũ Thảo My khi cô từng trải qua một cuộc tình đau khổ, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chính cuộc sống và công việc, khiến cô chơi vơi một thời gian khá dài. Vì thế, cô quyết định mang chính cảm xúc, hình ảnh đó vào MV lần này để nhắc nhở bản thân mình.

'Và ngày nào đó' là sản phẩm được Thảo My ấp ủ từ 3 năm trước

Ở phần kết của MV Và ngày nào đó, Vũ Thảo My gây tò mò cho khán giả khi hé lộ một vài hình ảnh Vũ Thảo My hóa thân thành cô dâu xinh đẹp nhưng gương mặt đầy u buồn trong căn phòng trống, không có chú rể mà chỉ là bộ lễ phục được đặt ngay ngắn ngay. Cùng với đó là dòng chữ “To be continue…” thay cho lời thông báo với khán giả là câu chuyện sẽ còn tiếp tục ở một dự án âm nhạc tiếp theo.

Vũ Thảo My, sinh năm 1997, được biết đến khi là quán quân nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi 'Giọng hát Việt' khi mới 16 tuổi. Vũ Thảo My sở hữu một chất giọng cao đầy nội lực. Vào thời điểm mới đăng quang 'Giọng hát Việt', Thảo My liên tục vướng vào những bình phẩm không hay về ngoại hình trên mạng xã hội. Bỏ qua những định kiến đó, Vũ Thảo My dần hoàn thiện bản thân, thể hiện sự trưởng thành lớn về ngoại hình.

Ngọc Mai