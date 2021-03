MV Quan Âm Mẹ từ bi của Sao Mai Phương Nga ra mắt đã thực sự chạm vào trái tim của khán giả, đem đến cho họ cảm giác bình an, tĩnh tại.

Ca khúc Quan Âm Mẹ từ bi được nhạc sĩ Xuân Trí viết vào ngày mùng 1 Tết năm 2020, nhưng phải hơn 1 năm sau, nghệ sĩ Phương Nga Sao Mai mới thực hiện được MV do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sao Mai 2001 kể, thời điểm chị quay MV, Hà Nội mưa rất nhiều, nhưng chị quyết tâm chọn một ngày để hoàn thành được dự án này. Chị chia sẻ: “Trước hôm đi quay, trời vẫn mưa. Tôi nói với ê-kíp của mình cứ đi, yên tâm. Sáng mai đi, trời vẫn mưa, nhưng đến Tây Thiên thì trời tạnh, rồi hửng nắng. Chúng tôi quay trọn vẹn các cảnh trong lúc thời tiết đẹp, không mưa mà cũng không quá nắng…

Mọi người đều nói, khi có tâm thành kính thì sẽ được che chở. Tôi có niềm tin vững chắc như thế và đúng là mọi thứ rất thuận lợi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn”.

Nói về lý do thực hiện MV Quan Âm Mẹ từ bi, nghệ sĩ Phương Nga cho biết: “Khi dịch bệnh đến, giống như mọi người, tôi rất lo lắng. Vào những ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, tôi thường cung kính lễ Phật buổi sáng.

Tôi luôn cầu xin Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi che chở cho thế giới nhanh chóng qua hết đại dịch, để mọi người dân trên thế giới, cũng như người dân đất nước Việt Nam ta sẽ luôn có cuộc sống bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi sự tốt lành may mắn trong cuộc sống… Sau đó, tôi mới cầu xin những điều bình an cho gia đình, những người thân yêu của mình”.

Nghệ sĩ Phương Nga thành tâm thể hiện niềm tôn kính với Đức Phật từ bi.

Nghệ sĩ Phương Nga nói, Tây Thiên là một trong những không gian tôn giáo Phật Giáo vô cùng tôn nghiêm và trang trọng ở miền Bắc.

Toàn bộ các cảnh quay của MV được thực hiện tại chùa Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Đặc biệt, MV có sử dụng nhiều hình ảnh của Pháp hội Đại Bi Quan Âm tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên. MV sẽ được ra mắt ngày 31/3 (đúng ngày 19/2 Âm lịch - ngày vía mừng Quan Thế Âm Bồ Tát đản sanh).

Sau MV Quan Âm Mẹ từ bi, nghệ sĩ Phương Nga cũng đang gấp rút thực hiện MV Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó - quay ở Cao Bằng 3-5 ngày. MV nằm trong đĩa CD Bác Hồ một tình yêu bao la mừng ngày sinh nhật Bác 19/5.

Tên tuổi của nghệ sĩ Phương Nga gắn liền với cuộc thi Sao Mai.

Ca sĩ Phương Nga tỏa sáng từ năm 2001 với cú đúp giải Nhất Giọng hát Trẻ Hà Nội và giải Nhất Cuộc thi Sao Mai toàn quốc mùa đầu tiên (tháng 9/2001). Năm 2002, Phương Nga đạt Cúp Bạc Liên hoan Âm nhạc mùa xuân Bình Nhưỡng.

Cô được đánh giá là giọng hát thính phòng sáng giá với nghệ thuật thanh nhạc đỉnh cao của Việt Nam, thuộc “thế hệ vàng” cùng với những tên tuổi khác như: Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh…

Hiện nghệ sĩ Phương Nga là Phó Trưởng khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2017, Phương Nga bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học.

MV 'Quan Âm Mẹ từ bi'

Phương Linh