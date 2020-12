Jerry Demara qua đời hôm 30/11 trong một bệnh viện ở Brawley, California (Mỹ), hưởng dương 42 tuổi.

Jerry Demara hát "Vuelvo a Nacer":

Theo Billboard, Jerry Demara nhập viện cuối tuần trước trong tình trạng khá tệ. Anh trút hơi thở cuối cùng vào 30/11 (giờ địa phương) tại một bệnh viện ở Brawley, California (Mỹ) vì các biến chứng có liên quan đến Covid-19. Thông tin được xác nhận bởi vợ và em gái của ca sĩ. Jerry hưởng dương 42 tuổi.

Trang Mirror thông tin thêm, vợ Jerry là Claudia Plascencia chồng cô đã mê sảng và nôn mửa trước khi nhập viện cùng cơn đau dữ dội ở thân dưới.

Thông tin Jerry qua đời do tự tiêm vitamin xuất phát từ video do chính anh đăng 2 ngày trước trên Instagram cá nhân. Jerry cho biết anh không chắc chắn nguyên do vì sau mình bị đau nhưng tin rằng vấn đề ở việc tự tiêm vitamin. Cụ thể, anh đã tiêm 3 mũi nhưng do nhầm lẫn, mũi cuối cùng lại tiêm cùng một bên với mũi liền trước, dẫn đến cơn đau dữ dội suốt 6 tiếng đồng hồ. Dù vậy, không có nguồn tin xác nhận Jerry qua đời vì tự tiêm vitamin.

Jerry Demara sinh năm 1978 ở Los Angeles (Mỹ), nổi tiếng từ cuộc thi The voice Mexico 2012. Album Brindemos của anh từng được đề cử hạng mục Best Banda Album tại Lễ trao giải Grammy Latin 2018.

Các ca khúc của Jerry được nhiều đồng nghiệp thu âm và trở thành hit. Chẳng hạn như bài Regresa Hermosa giúp Gerardo Ortiz đạt top 1 Billboard's Regional Mexican Airplay; bài Anímate y Verás (Jerry và con trai đồng sáng tác) là ca khúc mở màn album Playlist đoạt giải Best Banda Album tại Grammy Latin 2020 của nữ ca sĩ Chiquis Rivera... Nhiều sáng tác của Jerry đoạt giải ASCAP cho hạng mục ca khúc được phát nhiều nhất Mexico trong năm.

Hàn Triệt