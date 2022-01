Ca sĩ Soobin và rapper Đen Vâu dẫn đầu với 6 đề cử tại giải thưởng Làn sóng xanh mùa 2021.

BTC giải thưởng Làn sóng xanh vừa công bố đề cử của 9 hạng mục chủ chốt. Hội đồng bình chọn gồm 200 thành viên là nhà báo, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn, biên đạo,... có uy tín trong nghề sẽ quyết định người chiến thắng.

9 hạng mục được công bố đề cử gồm: Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Hòa âm phối khí, MV của năm, Gương mặt mới xuất sắc, Ca sĩ đột phá, Sự kết hợp xuất sắc và Nam/Nữ ca sĩ của năm.

Điều bất ngờ, người dẫn đầu số lượng đề cử năm nay là ca sĩ Soobin với 6 đề cử cho 6 hạng mục gồm: Nam ca sĩ của năm, Ca sĩ đột phá, Ca khúc của năm, MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc và Hòa âm phối khí.

Soobin, Đen Vâu và Sơn Tùng M-TP nhận nhiều đề cử.

Rapper Đen Vâu "bỏ túi" 6 đề cử cho 5 hạng mục. Trong đó, chỉ riêng bài Trốn tìm đã nhận 3 đề cử quan trọng Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm và MV của năm. Anh có 2 đề cử ở cùng hạng mục Sự kết hợp xuất sắc cho bài Trốn tìm kết hợp MTV Band, và Đi về nhà với kết hợp với Justa Tee, Hứa Kim Tuyền cùng Xuân Ty. Đề cử còn lại của Đen Vâu là Nam ca sĩ của năm.

Sơn Tùng M-TP - sao trẻ chưa từng giảm nhiệt qua nhiều năm - nhận 4 đề cử Làn sóng xanh 2021 cho Ca khúc của năm, MV của năm, Hòa âm phối khí và Nam ca sĩ của năm.

Bảng nữ, Văn Mai Hương nhận 3 đề cử cho hạng mục Ca sĩ đột phá, Nữ ca sĩ của năm và Bài hát hiện tượng.

Hạng mục Gương mặt mới xuất sắc của giải Làn sóng xanh luôn được quan tâm bởi đây là nơi tìm thấy những "hạt mầm" tiêu biểu nhất của thị trường nhạc Việt. Năm nay, hạng mục này đề cử Mỹ Anh, Juky San, Wren Evans, Hoàng Duyên và Kay Trần.

Soobin thể hiện liên khúc 'Trò chơi - Tháng Năm':

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG LÀN SÓNG XANH 2021

BÀI HÁT HIỆN TƯỢNG

1. Tình bạn diệu kỳ - Ricky Star, Lăng LD, Hứa Kim Tuyền – Amee, Ricky Star, Lăng LD

2. Sài Gòn đau lòng quá – Hứa Kim Tuyền – Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên

3. Trốn tìm – Đen - Đen ft MTV Band

4. Hương (ver.Remix) – Hứa Kim Tuyền, Hòa âm: Haozi, RinV – Văn Mai Hương, Rapper Negav

5. Hạ còn vương nắng – DATKAA, KIDO – Pro. QT BEATZ

CA KHÚC CỦA NĂM

1. Muộn rồi mà sao còn – Sơn Tùng M-TP

2. Trốn tìm – Đen – Đen ft MTV Band

3. Tháng năm – Nguyễn Tùng – Soobin

4. Sài Gòn đau lòng quá – Hứa Kim Tuyền – Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên

5. Có hẹn với thanh xuân - Grey D, Nicky - Monstar

MV CỦA NĂM

1. Trốn tìm – Đen ft MTV Band. Đạo diễn: Thành Đồng

2. Muộn rồi mà sao còn – Sơn Tùng M-TP. Đạo diễn: Jason

3. Laylalay – Jack. Đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư

4. Black Jack - DOUBLE B. Đạo diễn: Kiên Ứng, Lê Hoàng

5. Thức giấc – DaLAB. Đạo diễn: Khôi Nguyễn

HÒA ÂM PHỐI KHÍ

1. Cưới thôi. Music Producer: Masew

2. The Playah (Special Performance) – Soobin. Music Producer: SlimV

3. Nam quốc sơn hà - Erik. Music Producer: DTAP

4. Muộn rồi mà sao còn – Sơn Tùng M-TP. Music Producer: Sơn Tùng M-TP

5. Tình bạn diệu kỳ - Amee. Music Producer: DuckV

SỰ KẾT HỢP XUẤT SẮC

1. Đen & MTV Band (Trốn tìm)

2. Erik & Phương Mỹ Chi & DTAP & Rtee & Hành Or & Ninja Z (Nam quốc sơn hà)

3. Soobin & Slim V (The playah)

4. W/n & Nâu & DuongG & Titie (3107 3)

5. Đen & Justa Tee & Hứa Kim Tuyền & Xuân Ty (Đi về nhà)

GƯƠNG MẶT MỚI XUẤT SẮC

1. Hoàng Duyên (Sài Gòn đau lòng quá)

2. Mỹ Anh (Real love)

3. Juky San (Phải chăng em đã yêu)

4. Wren Evans (Thích em hơi nhiều)

5. Kay Trần (Nắm đôi bàn tay)

CA SĨ ĐỘT PHÁ

1. Văn Mai Hương (Hương)

2. Soobin (The Playah)

3. Vũ (Bước qua nhau)

NAM CA SĨ CỦA NĂM

1. Sơn Tùng M-TP

2. Đen

3. Erik

4. Soobin

5. Vũ

NỮ CA SĨ CỦA NĂM

1. Bích Phương

2. Hoàng Thùy Linh

3. Văn Mai Hương

4. Mỹ Anh

5. Vũ Cát Tường

Cẩm Loan