Soobin Hoàng Sơn hóa u buồn, tiết lộ lý do trở thành "dân chơi" trong hai MV trước ở MV Tháng năm.

MV Tháng Năm - Soobin Hoàng Sơn:

Ngày 15/12, Soobin Hoàng Sơn cho ra mắt MV Tháng Năm - ca khúc cuối cùng của The Playah. Tháng năm có sự khác biệt khá lớn so với Trò chơi và BlackJack trong cách xây dựng hình ảnh và âm nhạc. Soobin không còn là mang hình ảnh dân chơi cuồng nhiệt trong những giai điệu sôi động bắt tai mà Soobin nhẹ nhàng, lãng mạn và có chút u buồn.

Soobin nhẹ nhàng, u buồn trong MV mới.

Ngay từ khi mới được hé lộ bằng vài câu hát trong teaser của The playah, Tháng năm đã nhận nhiều sự kỳ vọng của khán giả. Ca khúc được chắp bút bởi nhạc sĩ Nguyễn Tùng với phần rap do chính Soobin thể hiện. Giống hai bản phối trước của The Playah, phần phối khí của Tháng năm tiếp tục được Touliver phụ trách.

Tuy có phần nhẹ nhàng hơn hai MV trước nhưng không vì thế mà Tháng năm thiếu đi sự đầu tư. MV không phải là một câu chuyện drama kịch tính mà chủ yếu tái hiện tâm trạng tiếc nuối, xót xa của chàng trai khi đánh mất người mình yêu.

Xâu chuỗi Trò chơi và BlackJack sẽ tạo ra mạch truyện cho tổng thể EP The Playah. Khán giả cũng sẽ tìm được lời đáp lý do Soobin trở thành dân chơi.

Nam ca sĩ chia sẻ, ban đầu anh dự định để Tháng năm là ca khúc mở màn cho câu chuyện của The Playah. Nhưng sau đó anh quyết định đảo ngược trình tự của mạch truyện để có cái kết nhẹ nhàng hơn. Sau chuyện tình đầy tiếc nước trong Tháng năm, Soobin có phần buông thả và bắt đầu đến với những cuộc chơi. Để rồi sau đó, vòng xoáy tình ái đưa anh đến ván bài một mất một còn trong BlackJack để rồi một lần nữa, anh bị chính tình yêu phản bội và mất trắng cả tiền lần tình vào tay Binz. Nụ cười ngạo nghễ của Soobin ở cuối MV BlackJack cũng là một chi tiết khiến người xem tò mò về phần tiếp theo của EP này.

MV Tháng năm lấy xanh xanh lơ là tông màu chủ đạo. Các cảnh quay được sắp xếp nghệ thuật với khung cảnh những đợt sóng liên tiếp xô vào bờ, tựa như những cảm xúc dữ dội trong lòng chàng trai khi nghĩ đến người mình yêu. Những cảnh quay trong nhà được thiết kế mang hình ảnh biểu trưng về tồn tại vô hình của chàng trai trong cuộc tình đầy tiếc nuối.

Phân cảnh Soobin xé hết những hình ảnh dán trên bức tường nơi ghi dấu những kỷ niệm giữa hai người khiến khán giả ấn tượng. Đây là một chi tiết nằm ngoài kịch bản và được ê-kíp sáng tạo ngay trên phim trường, đẩy cảm xúc của tổng thể MV lên cao trào.

MV Tháng Năm chính là câu trả lời cho lý do buông thả của Soobin trong 2 MV trước.

Lan Thy - nữ chính của Tháng năm với vẻ đẹp mong manh, sương khói đậm chất Á đông và đôi mắt biết nói hút hồn - góp phần tạo nên những khung hình vừa lãng mạn, vừa giàu cảm xúc cho người xem dễ dàng cảm nhận được cái buồn man mác mà vô cùng da diết của MV này.

Thanh Nhàn