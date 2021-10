Không chỉ là một ca sĩ trẻ tài năng, chuyện đời tư của Taylor Swift cũng được đông đảo công chúng quan tâm vì khả năng "thay người yêu như thay áo" của cô nàng.

Năm 2006, trước khi nổi danh toàn thế giới với biệt danh công chúa nhạc đồng quê sau này truyền thông thi thoảng đặt cho cô biệt danh 'nữ hoàng bốc lửa' Taylor Swift từng có mối tình ngắn hạn với Brandon Borello. Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ, đây là chàng trai từng khiến cô "loạn nhịp". Tuy nhiên, mối tình nhanh chóng kết thúc. Borello được vinh dự xuất hiện trong ca khúc Tim McGraw của Taylor Swift hậu chia tay.

Taylor Swift và Brandon Borello.

Taylor Swift từng yêu ca sĩ Joe Jonas trong 3 tháng cuối năm 2008. Sau đó nữ ca sĩ tóc vàng tiết lộ, Joe Jonas chủ động nói lời chia tay cô bằng một cuộc điện thoại kéo dài chỉ 27 giây. Last Kiss và Forever and Always là hai ca khúc Swift dành tặng cho người yêu cũ.

Ngay sau đó nữ ca sĩ từng hẹn hò với Lucas Till vào tháng 3 năm 2009. Cả hai bén duyên khi đóng chung trong MV You belong with me - ca khúc giúp nữ ca sĩ nổi danh toàn cầu. Mối quan hệ của cặp đôi chỉ kéo dài trong hơn 1 tháng và sau đó Lucas đã tâm sự với báo giới rằng họ trở thành bạn bè sẽ tốt hơn.

Taylor Swift và Lucas Till.

Ngôi sao phim Chạng vạng Taylor Lautner từng là bạn trai của Taylor Swift trong 4 tháng ngắn ngủi cuối năm 2009. Lý do chia tay đưa ra là cặp đôi không hợp nhau. Cả hai gặp nhau khi đóng vai tình nhân thời trung học trong bộ phim hài lãng mạn mang tên Valentine’s Day. Hậu chia tay, cô gửi tặng 'Người sói ca khúc Back to December để xin lỗi bạn trai và cho rằng mối tình tan vỡ chỉ vì cô vô tâm.

Taylor Swift và Taylor Lautner.

Có lẽ là người bạn trai được nhớ đến nhiều nhất của Taylor là John Mayer - ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng "sát gái". Cặp đôi hẹn hò chỉ trong 2 tháng từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010. Sau khi chia tay, Taylor viết một ca khúc rất buồn nhưng rất thơ mang tên Dear John như lời nhắn gửi tới bạn trai cũ.

Taylor Swift và John Mayer

Sau cuộc tình với John Mayer, công chúa nhạc đồng quê qua lại với nam diễn viên Jake Gyllenhaal. Đây cũng được xem là mối tình ồn ào của Taylor Swift. Anh đã "đá" Taylor Swift chỉ bằng một tin nhắn. Ca sĩ sinh năm 1989 cũng đáp trả Jake Gyllenhaal bằng cách viết ca khúc We are never getting back together gửi tặng tình cũ.

Sau vài cuộc tình không thành, Taylor Swift vướng tin đồn cặp kè Eddie Redmayne và Zac Efron nhưng cô không lên tiếng về điều này. Mãi đến năm 2012, nữ ca sĩ công khai hẹn hò Conor Kennedy, cháu trai cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy. Thời điểm ấy, Conor chỉ 18 tuổi. Quen nhau được ba tháng, cặp đôi chia tay vì không hợp nhau. Sau đó, cô đã thể hiện chuyện tình với "phi công trẻ" qua ca khúc Begin Again.

Taylor Swift và Conor Kennedy.

Taylor Swift hẹn hò với Harry Styles - trưởng nhóm One Direction từ cuối năm 2012 tới đầu năm 2013. Cuộc tình này cũng tan vỡ sau 37 ngày. Nguyên nhân được cho là nữ ca sĩ ghen tuông khi Styles hôn cô gái khác. Anh cũng trở thành "nạn nhân" của Taylor trong các ca khúc như Style, Out Of The Woods.

Taylor Swift và Harry Styles.

Mãi đến năm 2015, Taylor Swift hẹn hò ca sĩ, DJ Calvin Harris nhưng chưa đầy một năm thì chia tay. Được biết, cặp đôi xung đột với nhau xung quanh việc sáng tác và công bố ca khúc This Is What You Came For. Sau khi quyết định đường ai nấy đi, cả hai không ngại nói xấu nhau với truyền thông. Harris cho rằng bạn gái cũ luôn bôi xấu hình ảnh của mình, dìm người khác để biến mình thành nạn nhân. Tuy nhiên, Calvin Harris đã lên tiếng thể hiện sự hối hận vì nặng lời với nữ ca sĩ.

Taylor Swift và Calvin Harris.

Không lâu sau khi tan vỡ mọi chuyện với Calvin, Taylor Swift đã có cuộc tình ngắn ngủi với nam diễn viên người Anh Tom Hiddleston. Được biết, Hiddleston và Swift lần đầu gặp mặt tại Met Gala vào tháng 5/2016. Sau đó, họ gây sốc cho cộng đồng mạng khi những bức ảnh cả hai đang hôn nhau trên bãi biển Rhode bị rò rỉ trên mạng xã hội. Dù mối quan hệ chỉ kéo dài 3 tháng nhưng nó chắc chắn đã tạo nhiều sự chú ý cho giới truyền thông. Chia sẻ với People, Hiddleston cho hay cuộc tình tuy ngắn ngủi nhưng anh không hối tiếc khi hẹn hò ca sĩ tài năng.

Trong hơn 10 năm, Taylor Swift trải qua 13 cuộc tình. Đến thời điểm hiện tại, cô đang hạnh phúc bên Joe Alwyn. Hẹn hò từ cuối năm 2017, đến nay họ gắn bó được 4 năm. Đây là mối tình kéo dài lâu nhất của Taylor. London Boy và Lover cũng là ca khúc cô dành tặng bạn trai để thể hiện tình cảm.

MV 'Look what you made me do' của Taylor Swift

Đỗ Quyên