Nhóm nhạc The Chainsmokers bị phạt 20.000 đô la Mỹ (tương đương 464 triệu đồng) vì tổ chức concert tại trong lúc dịch bệnh căng thẳng.

Ngày 14/10, thống đốc bang New York chính thức đưa ra thông báo, nhóm nhạc DJ The Chainsmokers bị phạt 20.000 đô la Mỹ (khoảng 464 triệu đồng) vì vi phạm quy tắc phòng dịch. Được biết, nhóm nhạc đã tổ chức buổi hòa nhạc vào tháng 7 khi thời điểm dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ tại Mỹ.

Bất chấp dịch Covid đang bùng phát mạnh, nhóm nhạc The Chainsmoker vẫn quyết định tổ chức buổi hòa nhạc mùa hè.

Buổi hòa nhạc của The Chainsmokers tại Hamptons thu hút rất đông khán giả. Trước đó, ban tổ chức buổi hòa nhạc cho biết, đêm diễn sẽ được tổ chức dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, qua đoạn video quay lại, nhiều khán giả không đeo khẩu trang và cũng không thực hiện giãn cách xã hội.

Video buổi hòa nhạc của The Chainsmokers tại Hamptons:

Trước thông tin này, The Chainsmokers đứng trước làn sóng chỉ trích của cư dân mạng: "Tôi không hiểu tại sao có thể cấp giấy phép cho một sự kiện như vậy", "Họ đang coi thường sự nguy hiểm của dịch bệnh",... Hiện tại, hai thành viên của The Chainsmokers vẫn chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.



The Chainsmokers hiện đang là một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu thế giới.

The Chainsmokers là bộ đôi DJ, nhà sản xuất âm nhạc tại Mỹ. Năm 2014, The Chainsmokers nổi tiếng với bản hit 'Selfie', đưa tên tuổi của nhóm nổi tiếng khắp thế giới. Sau đó, The Chainsmokers liên tục ghi dấu ấn với những ca khúc 'Roses', 'Closer', 'Don't let me down',... nâng tầm vị thế trên thị trường nhạc EDM.

Ngọc Mai