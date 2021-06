Nghệ sĩ, MC, nhà báo hay khán giả đều thấy xúc động, có người bật khóc, khi xem hòa nhạc "Chia sẻ để gần nhau hơn".

Tối 27/6, hòa nhạc Chia sẻ để gần nhau hơn ủng hộ Quỹ vắc xin covid-19 lên sóng VTV1 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ góp mặt đêm hòa nhạc từ những nơi khác nhau tại Việt Nam và trên thế giới.

Ca sĩ Thu Minh chia sẻ với VietNamNet: "Rất lâu rồi mới trình diễn cùng dàn nhạc, tôi nghẹn ngào vì nhớ nhà. Khi nhận lời mời, tôi quyết định tham gia hòa nhạc từ Singapore để lấy tiếng hát truyền động lực cho khán giả. Lâu lắm rồi tôi chưa được đứng trên sân khấu. Tôi thật sự rất nhớ mọi người, nhớ rất nhiều... Tôi muốn nhắn gửi khán giả rằng: Sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần tất cả chúng ta có niềm tin!”.

Thu Minh hát từ Singapore.

Với ca sĩ Tùng Dương, buổi tối 27/6 thật nhiều ý nghĩa. "Âm nhạc đã rút ngắn khoảng cách giữa người và người. Có lẽ đây là chương trình đầu tiên thực hiện trên sóng truyền hình một cách "đặc biệt" như vậy. Tôi rất tự hào khi được tham gia", anh cho biết.

Tùng Dương cho rằng việc người nghệ sĩ cất vang tiếng hát kêu gọi mọi người cùng chung tay đóng góp cho Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Anh nói: "Nghệ sĩ chúng tôi không chỉ ở trong thế giới âm nhạc của mình mà còn mang lời ca tiếng hát lan tỏa năng lượng tích cực, sự yêu thương đến mọi người". Vì thế, ngay cả khi trước mặt không có khán giả trực tiếp, anh vẫn hát hết sức thăng hoa bằng ngọn lửa tình yêu quê hương, đất nước và hiểu rõ trọng trách của mình.

Tùng Dương cho hay, người Việt Nam luôn mang tinh thần "Lá lành đùm lá rách", biết chia sẻ lẫn nhau khi khó khăn và đây cũng là thông điệp, ý nghĩa của hòa nhạc Chia sẻ để gần nhau hơn. Anh mong muốn người dân Việt Nam sớm được tiêm vắc-xin mà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Theo anh, tiêm vắc-xin là việc làm quan trọng, cấp bách nhất hiện nay để giảm bớt ca nhiễm trong cộng đồng.

Tùng Dương hồi hộp trước giờ lên sóng.

"Trước đó, tôi và ê-kíp đã đến tận những nơi cần góp sức. Tôi hy vọng sau chương trình, chúng ta sẽ chung tay đóng góp cho Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 cũng như tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này", anh nói.

NSƯT Trịnh Kim Chi đã dành buổi tối chủ nhật cùng gia đình xem hòa nhạc Chia sẻ để gần nhau hơn. Với chị, âm nhạc luôn giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống. "Trong giai đoạn dịch bệnh, khi những lời ca, tiếng hát vang lên thì những thông điệp tích cực cũng được lan tỏa, từ đó trở thành liều thuốc tinh thần cho những con người đang ở tuyến đầu chống dịch, cho người dân có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách", chị nói.

Chị hết sức hoan nghênh việc mọi người chung tay đóng góp Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19. Với chị, sự đóng góp này thể hiện rõ tinh thần đoàn kết dân tộc. NSƯT cho hay: "Vắc-xin cần được cung cấp miễn phí cho người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng ưu tiên cũng như các nhóm người nghèo, cận nghèo. Và Chính phủ cần đóng vai trò là đơn vị quản lý Quỹ vắc-xin rõ ràng, minh bạch, kiểm soát quá trình mua và đảm bảo phân phối vắc-xin một cách an toàn, hiệu quả".

Thông qua VietNamNet, Trịnh Kim Chi gửi lời động viên đến mọi người: "Dù cuộc chiến chống Covid-19 còn gian nan và đầy thử thách nhưng chúng ta hãy giữ vững niềm tin quyết thắng. Hãy cảm nhận sự hy sinh, cống hiến của lực lượng tuyến đầu. Họ chỉ trở về nhà khi đã dập dịch, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Còn chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể của một người công dân tốt và sống có trách nhiệm với đất nước".

Vợ chồng Trịnh Kim Chi tiêm vắc-xin hôm 24/6.

MC/nhà báo Minh Đức rất xúc động và đã thực sự rơi nước mắt khi những giai điệu đầu tiên của bản nhạc nổi tiếng Trở về đất mẹ vang lên.

"Tôi thấy yêu thương quê hương mình trong những tháng ngày thế này quá! Nhất là quê tôi - Bắc Giang lại là tâm dịch lớn nhất nước còn tôi thì đang sống và làm việc ở TP.HCM - nơi mà tin tức Covid-19 nóng bỏng mỗi ngày. Những nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình cũng hầu hết cũng là bạn tôi. Xem các bạn hát và chia sẻ, tôi vô cùng cảm kích. Những câu chuyện trong suốt chương trình cũng đầy cảm hứng, mang lại niềm tin rằng với sự yêu thương mà chúng ta dành cho nhau như thế, chúng ta sẽ chiến thắng. Xin cảm ơn những người đã làm nên chương trình đầy ý nghĩa này", anh chia sẻ.

Ông Lê Hải Lâm (65 tuổi, Bạc Liêu) - một khán giả xem hòa nhạc Chia sẻ để gần nhau hơn tối 27/6, cho biết chương trình tạo ấn tượng mạnh và rất nhiều cảm xúc với cá nhân mình. Ông tin rằng buổi hòa nhạc để lại những âm hưởng tốt đẹp sâu lắng trong lòng người Việt Nam yêu nước và bạn bè quốc tế. Lời ca tiếng nhạc lan tỏa ra thế giới tinh thần lạc quan, ý chí quyết tâm của người Việt Nam, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị với Chính phủ các nước, các cá nhân, tổ chức ủng hộ Việt Nam.

Ông nói thêm, trong bối cảnh dịch bùng phát lần thứ 4 cùng những bộn bề lo toan phòng chống dịch, VTV đã tổ chức một sự kiện tâm huyết, không chỉ giúp người dân giải trí lại chứa đựng những giá trị tinh thần Việt Nam, lan tỏa ra cộng đồng quốc tế với thông điệp rõ ràng là chung tay phòng chống đại dịch Covid-19.

"Việc kêu gọi gây quỹ vắc-xin mang ý nghĩa phát huy truyền thống của người Việt Nam là đoàn kết, sẻ chia đùm bọc vượt qua hoạn nạn khó khăn, có tính giáo dục tuyền thống tốt đẹp đó cho thế hệ mai sau", khán giả này nói.

Thu Minh hát 'When you believe' từ Singapore:

Hãy đóng góp cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ theo một trong các phương thức: (i) Đóng góp trực tiếp qua website: http://quyvacxincovid19.gov.vn

Đóng góp trực tiếp qua website: http://quyvacxincovid19.gov.vn (ii) Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng của Quỹ. Xem chi tiết thông tin trên website: http://quyvacxincovid19.gov.vn

Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng của Quỹ. Xem chi tiết thông tin trên website: http://quyvacxincovid19.gov.vn (iii) Soạn tin nhắn theo cú pháp: COVID NK gửi 1408, trong đó N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2000, K là thể hiện đơn vị (nghìn đồng).

