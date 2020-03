Ước mơ của mẹ, Gửi con, Cảm ơn con nhé... vang lên trong bối cảnh nhạc Việt không mấy lạc quan.

Dường như trùng hợp, chỉ trong 2 tháng, có đến 5 MV ca ngợi tình cảm gia đình, tình cảm cha mẹ và con. Các ca khúc đều được đánh giá cao về chất lượng, đầu tư MV có chiều sâu, được nghệ sĩ trình bày chỉn chu và giàu cảm xúc.

MV Ước mơ của mẹ:

Tối 22/3, Văn Mai Hương phát hành MV Ước mơ của mẹ - tiếp tục một sản phẩm kết hợp của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. MV kể những lát cắt của một bà mẹ Việt phải hy sinh ước mơ riêng để lo cho gia đình được chu toàn qua diễn xuất ấn tượng của Hồng Ánh và nghệ sĩ gạo cội Lê Thiện, Kim Xuân.

"Mẹ cũng dần quên, ước mơ của mẹ là gì / Mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no / Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ", những câu khiến người nghe rơi nước mắt qua giọng hát chín muồi của Văn Mai Hương.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả của hit tình mẹ "quốc dân" Nhật ký của mẹ - tiếp tục cho ra mắt loạt bài về tình cảm gia đình. Từ nhạc sĩ mệnh danh là người tạo hit, Nguyễn Văn Chung đã chuyển sang "nhạc sĩ gia đình" sau khi lên chức bố.

MV 'Tối qua sáng nay':

Tối qua sáng nay được thể hiện bởi Quán quân The Voice 2019 Hoàng Đức Thịnh. Đây là sản phẩm ít ỏi mà ca sĩ trẻ phát hành kể từ sau cuộc thi. MV được quay ấn tượng khi chia hoàn toàn thành hai phần sáng và tối mà một bên là cuộc sống của con có mẹ, và bên còn lại là cuộc sống của con khi không còn mẹ. NSND Hồng Vân đã vào ngọt vai người mẹ luôn lo lắng chu toàn từng miếng ăn, giấc ngủ cho con trai của mình.

MV 'Gửi con':

Trước đó, Nguyễn Văn Chung cũng là người sáng tác bài Gửi con - ca khúc chủ đề góp phần vào thành công của phim Nắng 3 (Lời hứa của cha). Sự hòa quyện hai màu giọng của Á quân Người hát tình ca Ôn Vĩnh Quang và gương mặt mới Thanh Goll khiến ca khúc tôn vinh tình cảm cha con càng thêm mượt mà, sâu lắng.

Ngày 13/3, nhạc sĩ Quốc An phát hành MV chính thức cho ca khúc Cảm ơn con nhé - nhạc phim Về nhà đi con. Bài hát từng góp phần vào thành công của bom tấn truyền hình 2019, khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt, trong đó có Chí Trung - người đã kết nối Quốc An với ekip Về nhà đi con. Nhưng ít ai biết, Quốc An không chỉ là tác giả mà còn là người thể hiện ca khúc này.

MV 'Cảm ơn con nhé':

MV được dựng phiên bản hoạt hình rất dễ thương, gần gũi. Quốc An nói, anh thấy nhiều ca khúc con cảm ơn cha mẹ nhưng hiếm thấy ca khúc nào cha mẹ cảm ơn con. Sau 1 năm phim Về nhà đi con kết thúc, Quốc An ra MV này để có một bản chính thức cho đứa con tinh thần của mình giữa vô vàn bản cover trôi nổi trên mạng.

Tròn 1 tháng trước MV Cảm ơn con nhé là MV Điều cha chưa nói, nhạc phim Bố già cũng ra mắt. Đáng lưu ý, đây là ca khúc duy nhất trong danh sách được viết bởi dân tay ngang là MC Trấn Thành - nhà sản xuất, đạo diễn kiêm diễn viên chính của series chiếu mạng này. Trấn Thành chọn Ali Hoàng Dương hát ca khúc này vì quá thích chất giọng của ca sĩ đàn em. Trong video hậu trường, chính Trấn Thành đã thị phạm, góp ý Ali Hoàng Dương để anh hát Điều cha chưa nói giàu cảm xúc nhất.

MV 'Điều cha chưa nói':

Trấn Thành còn tiết lộ, anh có thể sẽ phát hành một album nhạc toàn ca khúc mình sáng tác trong năm 2020 vì đã "lỡ" viết hơn 10 bài.

Giai điệu, lời ca của những ca khúc tôn vinh tình cảm gia đình, cha mẹ và con xuất hiện trùng hợp, vang lên như phần nào sưởi ấm thị trường nhạc Việt đang ảm đạm, đìu hiu những tháng qua.

Gia Bảo