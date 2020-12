Trả lời VietNamNet, ca sĩ Tố My cho biết trưa 29/12 sẽ đáp máy bay để về Quảng Nam viếng tang lễ tác giả ca khúc "Ai mì Quảng không?" Trần Phú Thiên vừa qua đời.

Sáng 28/12, ca sĩ Tố My nhận tin tác giả Trần Phú Thiên mất mà không dám tin vào sự thật. Anh mất khi đang đang làm vườn và hồ cá thì bị điện giật.

Trần Phú Thiên sinh năm 1991, mới tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa của ĐH Văn hóa, hiện làm việc tại Trung tâm văn hóa huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Anh là tác giả viết ca khúc "Ai mì Quảng không?" cho Tố My.

Sáng 29/12, trao đổi với VietNamNet, Tố My bày tỏ cô vô cùng đau lòng, bàng hoàng trước sự ra đi của Trần Phú Thiên. Ban đầu, cô nghĩ đây là tin giả, nhưng sau đó thấy quá nhiều người chia sẻ, gồm cả những người ở quê nên mới tin đây là sự thật.

Tác giả Trần Phú Thiên.

"Quá sức bàng hoàng, cách đó 2 ngày, tôi có hát ca khúc "Ai mì Quảng không?" trong một trong trình offline với người hâm mộ. Mỗi khi tôi đi hát, khán giả yêu cầu rất nhiều, hưng phấn và rất thích, lúc nào cũng hát theo câu "Ai mì Quảng không?". Anh Đàm Vĩnh Hưng, chú Hoài Linh cũng thích bài hát này và khen rất dễ thương. Tôi thấy cuộc sống này vô thường quá", Tố My xúc động.

Nói về cơ duyên quen biết với Trần Phú Thiên, Tố My tâm sự: "Thực ra, tôi chưa từng gặp tác giả ngoài đời, mới chỉ nói chuyện qua Facebook và email. Ban đầu, bạn liên hệ qua Facebook và gửi email giới thiệu có một ca khúc về mì Quảng, nếu tôi thích có thể thu âm rồi. Khi nghe bài hát gửi qua, tôi rất thích nên đã quyết định đưa vào dự án Friday with Bolero như một sự tri ân cho quê hương".

Clip ca sĩ Tố My thể hiện "Ai Mì Quảng Không?:

browser not support iframe.

Nói thêm về ca khúc "Ai mì Quảng không?", Tố My cho biết: "Ca khúc hiện đang có sức lan tỏa rất lớn, không chỉ ở địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam mà khán giả ở nhiều nơi cũng biết và yêu thích. Khán giả rất thích nên tôi đi hát ở đâu cũng được mọi người yêu cầu ca khúc này".

Tố My cho biết dù rất bận nhưng cô vẫn cố gắng thu xếp bay về Quảng Nam. "Tôi rất muốn gặp bạn ngoài đời nhưng chúng tôi chưa có cơ duyên gặp nhau. Tôi đau lòng vì chưa có dịp trả ơn thì bạn đã ra đi rồi do vậy tôi sẽ thu xếp để tiễn bạn lần cuối", ca sĩ Tố My tiếc nuối.

H.N