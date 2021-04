Phần trang trọng nhất của đêm nhạc, Trọng Tấn không quên tri ân 3 người thầy có vai trò to lớn đến sự nghiệp âm nhạc của anh là cô giáo Minh Huệ, NSND Trần Hiếu, NSND Trung Kiên.

Trong 90 phút, Con đường âm nhạc 2021 số đầu tiên cùng ca sĩ Trọng Tấn đã để lại nhiều cảm xúc. Khán giả được lắng nghe những ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như: Tiếng đàn bầu, Cung đàn mùa xuân, Tình yêu của đất và nước, Những ánh sao đêm…

Điều khiến khán giả thích thú nhất trong chương trình có lẽ là phần biểu diễn ca khúc Áo mùa đông của Trọng Tấn kết hợp cùng con trai Tấn Đạt.

Lần đầu tiên, Trọng Tấn khoe con trai trên sân khấu âm nhạc của mình. Theo lời giới thiệu, Vũ Tấn Đạt là con trai đầu của nam ca sĩ, năm nay 16 tuổi hiện đang theo học khoa thanh nhạc trung cấp 1 tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

“Âm nhạc cho Tấn tất cả. Cũng từ âm nhạc, cậu bé Trọng Tấn từ thời cấp 2-3 ôm đàn guitar ngồi hát nghêu ngao. Cũng từ những năm tháng đó, tôi quen được bà xã hiện tại. Mối tình học trò đến tận ngày hôm nay với một gia đình đầm ấm, có đủ nếp đủ tẻ - Tấn Đạt và Thảo Nguyên. Với Tấn như vậy rất mãn nguyện, tất cả từ âm nhạc xin cảm ơn âm”, Trọng Tấn chia sẻ.

Theo Trọng Tấn, sau khi học năm thứ 4 tại trung cấp, anh mới phát hiện ra con có khả năng ca hát. Cho đến nay, con trai đầu đã theo anh học thanh nhạc được gần 1 năm. Sau khi nhận được gợi ý từ bố về lời mời tham gia đêm nhạc cùng bố, cậu hào hứng nhưng bị tâm lý.

Trong ánh mắt đầy sự tự hào, nam ca sĩ cho biết: “Tấn Đạt học trung cấp 1 và mới 16 tuổi thôi, tháng 10 này mới đến tuổi 17, vẫn còn rất ngô nghê. Nhưng ngày xưa tầm tuổi đó, tôi đứng trên sân khấu chưa chắc đã hát được. Tôi có nhớ lần đầu tiên hát trên sân khấu 51 Trần Hưng Đạo. đứng ra chân run bần bật, kìm lắm mới giữ được hơi. Hôm nay, thấy con của mình cũng trưởng thành và bản lĩnh hơn mình khi ấy, dù rằng vẫn còn rất run, rất hồi hộp”.

Con đường âm nhạc 2021 với Trọng Tấn dù chẳng cần cầu kỳ về concert vẫn là một đêm nhạc chất lượng. Đúng như tiêu chí ban đầu sang trọng, không ồn ào nhưng sâu sắc, chương trình đã “chiêu đãi” khán giả thưởng thức âm nhạc đích thực với những nhạc sĩ, ca sĩ tài năng, ghi dấu ấn trong làng nhạc Việt.

Bên cạnh đó, Con đường âm nhạc của ca sĩ Trọng Tấn vừa có không gian bao quát, vừa có những nét mới gợi mở. 11 ca khúc được giám đốc âm nhạc Hồng Kiên lựa chọn phù hợp trong một không gian đêm không nặng chủ đề, concept, vừa vặn với khung thời lượng 90 phút của 1 liveshow truyền hình tôn vinh ca sĩ, tác giả, tác phẩm.

Để làm mới trong đêm nhạc, Trọng Tấn mạo hiểm khi kết hợp cùng nhóm nhạc Oplus trong hai ca khúc Ngày mai anh lên đường và Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp (nhạc sĩ Trần Tiến). Sở dĩ có sự kết hợp này cũng bởi thời sinh viên anh từng rất yêu mến mô hình các ban nhạc The Beatles, ABBA… Thậm chí, anh đã có khoảng thời gian hoạt động nhóm tam ca cùng với Việt Hoàn, Đăng Dương. Kết hợp với Oplus, Trọng Tấn hóm hỉnh gọi phần trình diễn của nhóm nhạc 5 người là Tấn Plus. Sự kết hợp dễ thương nhưng trước một giọng hát đầy kỹ thuật, trầm bổng như Trọng Tấn, OPlus tỏ rõ sự non nớt và có phần lép vế.

Nói về con đường của mình, Trọng Tấn cho biết đã sống hết mình và lựa chọn theo đuổi âm nhạc là sự lựa chọn đúng đắn.

“Âm nhạc đã cho tôi cháy với đam mê của mình. Âm nhạc cho tôi quá nhiều, cho đến hiện tại, mọi thứ với tôi đều đúng. Tuy nhiên, trong cuộc đời cũng có những thời điểm quyết định, lúc đó mình hơi tiếc một chút nhưng rồi vẫn phải đi theo con đường mình đã chọn, đi theo trái tim mình mách bảo. Những năm học đại học, tôi có cơ hội được đi du học ở nước ngoài, tôi đã 2 lần từ bỏ cơ hội để ở lại khán giả”, Trọng Tấn cho biết.

Dù không phải đêm nhạc liveshow hoành tráng, xong Trọng Tấn không quên gửi lời cảm ơn, tri ân đến 3 người thầy quan trọng nhất trong sự nghiệp là cô giáo Minh Huệ, NSND Trần Hiếu, NSND Trung Kiên.

Anh nói nếu như con đường âm nhạc của mình được ví như một cái cây, cô giáo Minh Huệ như người gieo hạt mầm cho cây sự sống, NSND Trần Hiếu cho anh một thân cây vạm vỡ, NSND Trung Kiên giúp anh có được tán cây xum xuê.

Đi qua 1/4 thế kỷ, Trọng Tấn hiểu về giá trị của âm nhạc của mình. “Cũng hơn 40 tuổi, Trọng Tấn cũng đã chạm đến những ca từ của Đi qua vùng cỏ non của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Thường nhạc sĩ Trần Long Ẩn viết rất sâu sắc với những ý tứ, triết lý sống mà có lẽ là đời người, ai cũng phải trải qua một chặng rất dài thì mới có sự trải nghiệm đó. Đi qua vùng cỏ non, đi qua nhà em, đi qua lá rơi, đi qua năm tháng mới thấy rằng là mọi điều cuối cùng vẫn là tình yêu thương dành cho nhau và quan trọng nhất hãy cho nhau tình yêu, hãy thương nhau thật nhiều”, Trọng Tấn xúc động khi chia sẻ.

Trần Đạt