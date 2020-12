Ca sĩ Tùng Dương và Bảo Trâm đã thể hiện giọng hát ngọt ngào, sâu lắng trong lễ mừng báo VietNamNet 23 tuổi.

Tối 18/12, báo VietNamNet tổ chức lễ kỷ niệm 23 năm thành lập (19/12/1997 - 19/12/2020) và vinh danh "Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng năm 2020" do độc giả bình chọn.

Ca sĩ Tùng Dương.

Không chỉ góp vui với chương trình với 3 ca khúc: ''Nếu là nữ biết đâu anh là em'', "Em ơi Hà Nội phố" và "Adam'', ca sĩ Tùng Dương còn chia sẻ tình cảm dành cho VietNamNet từ những ngày anh còn bỡ ngỡ vào nghề đã vinh dự nhận giải ''Ca sĩ được yêu thích nhất" do độc giả của báo bình chọn thông qua cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004.

Gần 20 năm qua, anh cảm ơn VietNamNet đã luôn dõi theo, đồng hành với chặng đường âm nhạc của mình. Được hát trong mỗi lần báo VietNamNet kỷ niệm ngày sinh nhật là một vinh dự của Tùng Dương, mỗi lần như vậy, anh như được trở về nhà.

Ca sĩ Tùng Dương hát "Nếu là nữ biết đâu anh là em":

browser not support iframe.

Với giọng hát ngọt ngào, ca sĩ Bảo Trâm gửi tới toàn thể cán bộ, phóng viên báo VietNamNet bài hát Sống như những đoá hoá và Top of the world. Cô bảo, mình lựa chọn ca khúc "Sống như những đóa hoa'' bởi lẽ ngoài lễ kỷ niệm thành lập báo 23 năm thì VietNamNet hôm nay cũng tôn vinh Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng năm 2020 do độc giả bình chọn. Bởi thế, Sống như những đoá hoa là bài hát vô cùng phù hợp ở thời khắc này.

Ca sĩ Bảo Trâm.

"Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau/ Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi/ Tôi từng mong tôi không là tôi, tôi từng mong tôi giống bao người/ Để sống thảnh thơi, sống như tôi vẫn mơ/ Và rồi tôi nhận ra, rằng trong trái tim này/ Là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ/ Và rồi tôi nhận ra, rằng những khó khăn này/ Càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi..." - lời bài hát cứ văng vẳng như nhớ nhớ những người làm báo, những nhân vật truyền cảm hứng được vinh danh hôm nay tiếp tục sống và cống hiến với trái tim đầy nhiệt huyết.

Ca sĩ Bảo Trâm hát "Sống như những đoá hoa":

browser not support iframe.

Ngân An

Ảnh: Phạm Hải

Clip: Xuân Quý