Cụ Trần Hữu Cải sinh năm 1912, là kỵ của bé Voi - con trai của ca sĩ Tùng Dương. Năm nay, cụ 110 tuổi, vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.

Sáng 25/2, ca sĩ Tùng Dương cùng mẹ đẻ và đưa cả bé Voi đến thăm cụ của mình. Anh thông tin đến VietNamNet, cụ Trần Hữu Cải, sinh năm 1912, tính tuổi ta là 110 tuổi. Thời trẻ, cụ Cải từng tham gia kháng chiến ở bộ phận quân nhu may quân phục cho quân đội. Cụ làm thợ may, chuyên may quần áo và áo dài tứ thân cho các liền anh liền chị quan họ.

Cụ Cải có 6 người con, hơn 40 người cháu, chắt và chút, đa phần là những tên tuổi trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Các con của cụ gồm: Nhà thơ Trần Ninh Hồ; nhà nghiên cứu quan họ Trần Linh Quý; nghệ nhân Trần Mỹ Lương (bà ngoại Tùng Dương - người làm mới nhiều bài quan họ); nhà phê bình văn học Trần Hữu Hoan; nhà nghiên cứu văn hoá dân gian, nguyên phụ trách Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VHTT&DL Trần Minh Chính; nhà thơ, nhà báo Trần Thị Chung... Trong đó, Tùng Dương là chắt, bé Voi - con trai Tùng Dương là chút của cụ.

Theo lời Tùng Dương, cụ Cải 110 tuổi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và ăn uống tốt. Thỉnh thoảng, cụ có lẫn nhưng không nhiều. Chẳng hạn, mỗi lần Tùng Dương vào thăm, cụ nhận ra chắt ngay nhưng một lúc sau lại quên rồi hỏi: Cậu nào đây?...

Cụ Cải 110 tuổi vẫn nhận ra Tùng Dương, luôn tự hào về chắt của mình.

Cá nhân Tùng Dương có nhiều kỷ niệm đẹp bên cụ của mình. Thời thơ ấu, vì bố mẹ sang Nga nên Tùng Dương thường xuyên sống với ông nội và 2 bác ruột ở Bắc Giang. Cụ Cải biết chắt đang ở nhà con gái nên thường lên thăm, luôn nhận trông Tùng Dương. Những ngày ông bà Tùng Dương vắng nhà, cụ Cải trực tiếp chăm sóc, lo cơm nước, tắm rửa cho anh. Ấn tượng của anh về cụ ông là người rất khắt khe song cũng rất giàu tình cảm với cháu chắt. Ngược lại, cụ Cải luôn luôn tự hào về Tùng Dương.

Kỵ ông và chút Mạc Lam cách nhau 105 tuổi vẫn gần gũi, yêu thương.

Vào thăm kỵ ông sáng 25/2, bé Voi rất vui, ngoan ngoãn chơi và ôm lấy kỵ Cải. Tuy mới hơn 5 tuổi, bé Voi rất tình cảm tự tay đưa hết tiền mừng tuổi của mình cho kỵ. Tùng Dương thấy ấm lòng trước sự yêu thương kỵ ông và chút cách nhau 5 thế hệ có thể gần gũi, yêu thương nhau như vậy.

Tùng Dương, Trọng Tấn và Tấn Minh hát 'Một nét ca trù ngày xuân':

Cẩm Loan

Ảnh: NVCC