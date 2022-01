Lê Hiếu, Thùy Chi, Uyên Linh và Hoàng Yến Chibi sẽ góp mặt trong đêm nhạc chủ đề “Nỗi yêu bé dại” của nhạc sĩ Đức Trí.

Đêm nhạc thứ 3 của The Show Vietnam là đêm dành riêng cho nhạc sĩ Đức Trí. Anh sẽ bộc bạch lòng mình bằng âm nhạc qua giọng hát của 4 ca sĩ: Lê Hiếu, Thùy Chi, Uyên Linh và Hoàng Yến Chibi.

Đức Trí là người nhạc sĩ tài hoa đã ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử âm Việt Nam trong gần 30 năm hoạt động của mình. Anh là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên từng tu nghiệp tại trường nhạc Berklee (Mỹ), "cha đẻ" của vô số bản hit góp phần vào tên tuổi của các ca sĩ, từ diva Mỹ Linh, Hồng Nhung đến ca sĩ Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà…

Các "sứ giả âm nhạc" trong đêm nhạc của Đức Trí

Nhiều năm trong nghề, Đức Trí phát hành rất nhiều album cho riêng mình dưới dạng đĩa than. Anh không chạy theo nhạc số mà đi tìm vẻ đẹp nguyên bản của âm thanh. Các đĩa than ấy có thể kể đến như Nguyễn Ánh 9 - Lặng lẽ tiếng dương cầm (2013); Ngàn thu áo tím (2014); Một thời đã xa (2015), Lối cũ ta về (2021) và mới nhất là Nỗi yêu bé dại (2021) được thể hiện hoàn toàn bởi giọng hát của nàng thơ Thùy Chi. Album được đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn dân nghe đĩa than ở Việt Nam.

Tùng Leo sẽ là làm host cho đêm nhạc Đức Trí. MC cũng tin rằng "chất đàn ông dịu dàng" và tình yêu trong âm nhạc Đức Trí là người tri âm của những ai đi tìm sự đồng cảm và níu giữ sự lãng mạn.

Bốn ca sĩ Lê Hiếu, Thùy Chi, Uyên Linh và Hoàng Yến Chibi đều từng gắn bó ít nhiều với các nhạc phẩm của Đức Trí. Họ ví như những "sứ giả" truyền tải tâm tư, tình cảm của nhạc sĩ Đức Trí đến người nghe.

Đêm nhạc Đức Trí chủ đề Nỗi yêu bé dại do The Show Vietnam tổ chức sẽ diễn ra vào 18h30 ngày 15/1 sắp tới tại TP.HCM.

Đức Trí nói lý do chọn Thùy Chi thay vì Phương Thanh cho đĩa 'Nỗi yêu bé dại'

