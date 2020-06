Nhạc sĩ Hoài An, Võ Hoài Phúc, Tuấn Thanh, Minh Nhiên, Quốc An (từ phải qua) kết hợp trình bày ca khúc Ngộ do Quốc An sáng tác. Nam nhạc sĩ chia sẻ: "Chứng kiến các y bác sĩ tận tình chăm sóc cho bệnh nhân, giới nghệ sĩ chúng tôi cũng muốn đóng góp một chút cho xã hội trong mùa dịch. Đó là lý do tôi viết ca khúc này".