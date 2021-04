Only C ra mắt ca khúc Có lẽ anh chưa từng kết hợp cùng Karik với sự góp mặt của diễn viên Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo. Hai diễn viên có phân cảnh bùng nổ sự bức xúc khi Kiều Minh Tuấn tát rất mạnh nữ người mẫu.

Ca khúc Có lẽ anh chưa từng được sáng tác và sản xuất bởi Only C lấy tiếng guitar là giai điệu chủ đạo thể hiện nội tâm của một người đàn ông trưởng thành. Khác với những sản phẩm từng hợp tác với Karik trước đó như Anh không đòi quà, Quan trọng là thần thái hay Yêu đơn phương, Only C sản xuất Có lẽ anh chưa từng theo thế mạnh của Karik, tập trung khai thác màu sắc lãng mạn, thông qua lời ca.

Only C thể hiện bằng lối hát nhẹ nhàng trong MV mới.

Nói về ca khúc mới kết hợp cùng Karik, Only C chia sẻ: “Không chỉ làm âm nhạc theo xu hướng, tôi và Karik đều đã ở lâu năm trong nghề nên muốn khai thác sâu về khía cạnh cảm xúc, sự đồng cảm của người nghe trong lần trở lại này”.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện về người nhân bản, MV mang màu sắc cổ điển về đôi vợ chồng do Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo thủ vai. Người vợ do Tú Hảo đảm nhiệm, mất trong tai nạn hỏa hoạn, Kiều Minh Tuấn hồi tưởng lại những hồi ức đẹp trong căn nhà cũ và tìm cách nhân bản cơ thể vợ để được gặp lại người mình yêu thương.

Kiều Minh Tuấn tát Tú Hảo trong MV.

Diễn xuất giằng xé tâm lý của bộ đôi Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo gây xúc động cho người xem. Cái kết của MV gây bất ngờ cho khán giả. Không chỉ Tú Hảo là người nhân bản, mà Kiều Minh Tuấn - người luôn nghĩ mình còn sống, thực ra cũng chỉ là người nhân bản.

Đây cũng là sản phẩm âm nhạc ra đời sau 2 năm vắng bóng của Only C.

Chia sẻ về cảnh bị Kiều Minh Tuấn tát mạnh trong MV Có lẽ anh chưa từng, Tú Hảo tâm sự: “Trước cảnh tát chấn động tâm lý đó thì cả hai anh em đã có một cuộc tranh cãi rất thật, rất to tiếng để lấy cảm xúc nên cảnh bị tát mà khán giả xem là cảm xúc rất chân thật bùng nổ ngay lúc đó. Tôi phải cảm ơn anh Tuấn rất nhiều khi đã hướng dẫn mình, có những cảnh anh không phải quay mà vẫn đứng sau máy quay để diễn mồi cùng tôi”.

MV Có lẽ anh chưa từng - Only C kết hợp cùng Karik:

