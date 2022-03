Will vừa phát hành sản phẩm âm nhạc 'Có em là đủ', đánh dấu sự trở lại đường đua V-Pop sau 2 năm vắng bóng.

Có em là đủ là ca khúc ngọt ngào, yêu đời truyền năng lượng tích cực đến các cô gái dịp 8/3. MV với sự xuất hiện của Xoài Non - hotgirl lai Tây xinh đẹp cùng Will hoà mình vào thế giới tình yêu ngập tràn màu hồng.

Có em là đủ được ấp ủ và sản xuất trong một khoảng thời gian khá dài bởi Andiez. Ca khúc ngọt ngào từ lời ca đến phần hình ảnh, thể hiện tình yêu từ những điều giản dị của một chàng trai. Thông điệp của ca khúc là đối với những người đàn ông, chỉ cần sự có mặt của các cô gái phụ nữ là đủ. Bước vào tình yêu, mỗi cô gái đều là một cô bé dễ thương với các chàng trai.

Trong MV, Will và Xoài Non trở thành một cặp đôi “gà bông", cùng nhau tận hưởng tình yêu. MV không có drama, mà tập hợp những khoảnh khắc trong đời sống thường nhật nhưng hạnh phúc.

Chia sẻ về hình ảnh teen boy, Will cho biết: “Tôi rất tự tin về bản thân mình, không nói về ngoại hình mà lối sống của tôi vẫn rất trẻ, yêu đời và không bị tiêu cực về mọi thứ. Tôi vẫn còn năng động trong mọi việc lắm. Bài hát này không quá tuổi với tôi, bởi chuyện tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác? Không nhất thiết phải trẻ mới hát được nhạc tình yêu hạnh phúc". Will tiết lộ, Xoài Non khá rụt rè khi bấm máy quay, nam ca sĩ và ê-kíp đã phải cổ vũ Xoài Non rất nhiều để cô nàng thoải mái hơn.

Will và Xoài Non

Dù bận rộn đào tạo tài năng trẻ và kinh doanh nhà hàng, nam ca sĩ khẳng định âm nhạc là quan trọng nhất. “Từ khi còn ở nhóm 365 cho đến nay, tôi luôn muốn được mọi người biết đến với vai trò ca sĩ nhiều nhất. Âm nhạc là nơi đầu tiên đưa tôi đến con đường nghệ thuật, chạm ngõ tới những lĩnh vực khác như điện ảnh, MC, kinh doanh sau này. Âm nhạc là cái đứng đầu, quan trọng nhất”, Will bày tỏ.

Đ.N