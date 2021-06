Lập trình viên, nhân viên văn phòng, nhà thiết kế và bác sĩ, 4 người phụ nữ này khi yêu sẽ mang sắc thái khác biệt ra sao?

Bộ phim “Tôi và chúng ta ở bên nhau” (tựa quốc tế: Be Together) xoay quanh câu chuyện tình yêu và sự nghiệp của Hạ Nhan cùng nhóm bạn thân thiết từ thời đại học: Triệu Tiểu Lỗi, Hạng Nam và Lương Sảng. Ở ngưỡng cửa trưởng thành, từng người đều có những bước ngoặt lớn trong tình yêu và sự nghiệp. Dù mang 4 nét tính cách khác biệt, nhưng tất cả luôn giúp đỡ, làm điểm tựa tinh thần cho nhau giữa cuộc sống đô thị cạnh tranh, khắc nghiệt.

Sau khi tốt nghiệp, Hạ Nhan (do Tôn Di thủ vai) quyết tâm ở lại Thượng Hải phát triển sự nghiệp lập trình viên. Vào thời điểm Hạ Nhan gặt hái được nhiều thành quả từ công việc này, công ty cô quyết định bán ứng dụng mà cô thực hiện cho SG - tập đoàn công nghệ lớn nhất nước. Bước ngoặt này vô tình đẩy Hạ Nhan vào mối quan hệ “sóng gió” với Hứa Thành Dật (do Trương Bân Bân thủ vai) - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ tập đoàn SG.

Tính cách bộc trực, nói năng không kiêng dè của Thành Dật khiến cho Hạ Nhan có cái nhìn ác cảm ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ. Dù liên tục đấu khẩu, nhưng sự chân thành của Thành Dật đã “hạ gục” được “thành trì” trái tim của nữ lập trình viên. Đồng thời, với sự chăm ch, cố gắng không ngừng Hạ Nhan đã vươn lên vị trí Trưởng bộ phận Dự án tại SG Group.

Đồng hành cùng cuộc sống của Hạ Nhan là 3 người bạn từ thời đại học. Nếu Hạ Nhan là “nữ cường”; thì Triệu Tiểu Lỗi (do Đỗ Vũ Thần thủ vai) lại thuộc tuýp truyền thống, mềm yếu, sống cam chịu, Hạng Nam (do Trương Văn thủ vai) lạnh lùng, lý trí; Lương Sảng (do Khương Nghiên thủ vai) lại là mẫu phụ nữ bứt phá, dám làm khác nghĩ khác.

Đặt 4 tính cách khác biệt này vào trong cùng nhóm bạn thân, khán giả dễ dàng nhìn thấy sự đối lập trong cách yêu của từng hình mẫu phụ nữ hiện đại.

Lương Sảng sinh ra trong một gia đình giàu có, bề thế, đổi lại, cô phải lớn lên trong “vòng kiềm tỏa” và chịu sự sắp xếp của bố mẹ. Trở về sau chương trình học MBA ở nước ngoài, Lương Sảng quyết tâm “bẻ lái”, theo đuổi nghề thiết kế nội thất yêu thích từ lâu. Nhờ quyết định này, cô tiểu thư đã gặp được người chồng mong ước của mình.

Đối lập với sự nổi loạn của Lương Sảng là tính khí cam chịu đến tội nghiệp của Triệu Tiểu Lỗi. Kể cả khi bị gã bạn trai đểu “ăn chả, ăn nem” trước thềm lễ cưới, thay vì đứng lên phản kháng, cô lại suy sụp vì đau buồn và tự trách bản thân mình. Với sự động viên của “hội chị em”, Tiểu Lỗi dần thoát ra khỏi “bóng đen” cũ và tìm thấy sự tự tin ở bản thân.

Thành viên còn lại của nhóm là Hạng Nam - tuýp phụ nữ thành đạt, có địa vị trong xã hội nhưng có cái nhìn quá khô cứng và lý trí. Là một bác sĩ, cô luôn tìm cách diễn giải mọi vấn đề trong cuộc sống dưới góc độ của khoa học. Cách nghĩ này giúp cô giữ được tâm thế bình tĩnh, nhưng cũng “tước” đi của Hạng Nam những cảm xúc yếu mềm. Quan điểm sống của cô gặp phải một thử thách lớn khi chạm trán Mark - một bác sĩ phẫu thuật điển trai dùng sự chân thành “gõ cửa” trái tim cô.

Là bộ phim khai thác đề tài phụ nữ đô thị ra mắt trong tháng 6, “Tôi và chúng ta ở bên nhau” còn gây chú ý bởi dàn cast chất lượng. Tác phẩm này đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa nàng tiểu hoa đán Tôn Di và nam diễn viên điển trai Trương Bân Bân.

Xét về sự nghiệp, Tôn Di dù không tỏa sáng rực rỡ như những đồng nghiệp cùng thời, nhưng bù lại, hầu hết tất cả những tác phẩm mà cô từng tham gia đều có sức hút lớn đối với khán giả. Kể từ lần “chào sân” rực rỡ trong phim điện ảnh “Hoan ái” (2014), Tôn Di tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình trong các tác phẩm như: “Mười lăm năm chờ đợi chim di trú” (2014), “Bởi vì được gặp em” (2017), “Kim Tịch Hà Tịch” (2020)...

Về Trương Bân Bân, anh là nam diễn viên có những bước tiến “thần tốc” trong làng phim Hoa Ngữ trong 2 năm trở lại đây. Trương Bân Bân đã phải trải qua khoảng thời gian lận đận trước khi “phất lên như diều gặp gió” nhờ vai chính trong 2 bộ phim “Bạo Phong Nhãn” và “Tư Đằng”. Khả năng diễn xuất ổn định cùng vẻ đẹp trai của Trương Bân Bân hứa hẹn tạo nên thành công cho “Tôi và chúng ta ở bên nhau”.

Bên cạnh Trương Bân Bân và Tôn Di, bộ phim của đạo diễn Thôi Lượng còn có sự tham gia của: Khương Nghiên, Đỗ Vũ Thần, Trương Văn, Lý Bạc Văn, Lưu Hựu Sướng, Đồ Tùng Nham…

Xem “Tôi và chúng ta ở bên nhau” trên mục Phim truyện và ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT. Bộ phim gồm 45 tập, lên sóng song song với thị trường Trung Quốc vào thứ Hai và thứ Ba hằng tuần, từ ngày 28/06/2021. Phim có lựa chọn phụ đề hoặc thuyết minh. Website: truyenhinh.fpt.vn Facebook: facebook.com/truyenhinhfpt Hotline: 19006600

Doãn Phong