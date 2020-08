6 gương mặt làm phim “mát tay” đem đến các tác phẩm bạc tỷ sáng giá tại Hollywood. Họ là ai?

Với sự ra mắt của bom tấn TENET vào tháng 8 này, thầy phù thủy làm nên thành công của TheDark Knight, Inception, Interstellar... Christopher Nolan tiếp tục ghi dấu ấn của mình trong danh sách đạo diễn của những tượng đài phòng vé. Cùng nhìn lại 6 đạo diễn đã đem đến các tác phẩm ăn khách nhất trong lịch sử Hollywood.

Steven Spielberg

Steven Spielberg là cây đại thụ đã giữ vững phong độ của mình trong hơn 50 năm tại Hollywood. Chính Steven Spielberg đã mở đầu cho kỷ nguyên bom tấn bằng Jaws năm 1975, rồi sau đó tiếp tục cho ra đời hàng loạt tác phẩm đỉnh cao “càn quét” rạp chiếu phải nhắc tới như loạt Jurassic Park (doanh thu 1 tỷ USD), ET: The Extra-Terrestrial, series Indiana Jones hay gần đây nhất là Ready Player One.

Với 4 tỷ USD doanh thu nội địa và 6 tỷ USD từ thị trường quốc tế, tổng doanh thu từ các phim mà ông đạo diễn đã cán mốc 10 tỷ USD. Trung bình, một bộ phim với Spielberg trên ghế chỉ đạo sẽ thu về khoảng 330 triệu USD. Không chỉ định nghĩa cho khái niệm phim bom tấn, phim của Steven Spielberg còn tiên phong trong nhiều khía cạnh về nội dung và kỹ thuật điện ảnh. Có thể nói, Spielberg đã trở thành một trong những nhà làm phim quyền lực nhất thế kỷ 21 với gia tài đồ sộ trải dài từ phim khoa học viễn tưởng cho tới các tác phẩm mang màu sắc lịch sử, tôn giáo...

Anh em Joe và Anthony Russo

Nổi danh với thể loại siêu anh hùng, anh em nhà Russo là những cái tên đứng sau thành công của các tựa phim Marvel đình đám như Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Captain America: Civil War hay Captain America: The Winter Soldier. Tổng doanh thu quốc tế từ các phim được Joe và Anthony Russo “đỡ đầu” đã lên tới 6 tỷ USD, trong đó hơn 4 tỷ USD đến từ siêu bom tấn Endgame và Infinity như minh chứng cho khả năng “hốt bạc” của bộ đôi này. Từ chỗ một cặp anh em vô danh khởi nghiệp với bộ phim sinh viên kinh phí vỏn vẹn 10.000 USD, ngày nay bộ đôi đã ghi tên mình vào danh sách những nhà làm phim xuất sắc nhất của thập kỷ.

Peter Jackson

14 bộ phim mà Peter Jackson tham gia trên cương vị một đạo diễn có tổng doanh thu toàn cầu cán mốc hơn 6 tỷ USD trong đó thành tựu lớn nhất chính là bộ ba Chúa Nhẫn kinh điển và sau này là Hobbit chuyển thể từ các tác phẩm đồ sộ của nhà văn J. R. R. Tolkien. Peter Jackson không chỉ biết làm phim bom tấn, ông còn biết làm thể nào để làm một phim bom tấn với kinh phí thấp nhất. Tư duy làm phim đổi mới của ông khi quyết định quay cả ba phần Lord of the Rings cùng lúc (thay vì lần lượt từng tập như thói quen của Hollywood) đã giúp quá trình sản xuất tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Nhà làm phim đến từ New Zealand đã thay đổi cuộc chơi tại Hollywood khi khám phá sức mạnh của kỹ xảo hiệu ứng kết hợp chúng trong một kịch bản hành động hoành tráng để đem đến những khung hình mang đậm tính sử thi.

Michael Bay

“Ông hoàng cháy nổ” Michael Bay được biết tới qua thành công đối với thể loại hành động, đua xe, đấu súng đậm chất fanboy. Vị đạo diễn này đặc biệt ưa thích những phân cảnh cháy nổ hoành tráng đã trở thành thương hiệu. Dù cho đó là các cảnh nổ hóa chất (Bad Boys), nổ cơ khí (loạt Transformers) hay nổ hạt nhân (Armageddon)..., phim cộp mác Michael Bay đều mang tính giải trí rất “đã”. Bất chấp việc chưa được lòng giới phê bình, tổng doanh thu từ các phim mà “chú Bảy” đạo diễn đã lên tới hơn 6 tỷ USD cũng đủ để đưa cái tên này trở thành một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất.

James Cameron

Nhắc đến các đạo diễn thành công về mặt thương mại không thể không nhắc tới James Cameron, nhà làm phim với những siêu phẩm hái ra tiền. Sau những tác phẩm kinh điển như The Terminator hay Aliens, những tưởng một người khó thể nào vượt qua thành công do chính mình đặt ra trong dòng phim khoa học viễn tưởng. Năm 2009, James Cameron cho ra mắt Avatar như một cú nổ lớn nhất trong lịch sử phòng vé, giúp ông trở thành đạo diễn đầu tiên có hai bộ phim (Avatar và Titanic) cán mốc 2 tỷ USD trong lịch sử.

Ngoài thành công rực rỡ tại rạp chiếu, James Cameron cũng là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực kỹ thuật làm phim khi chính ông là người mở ra kỷ nguyên cho dòng phim 3D.

Christopher Nolan

Được coi như một “kỳ lân” trong ngành đạo diễn, Christopher Nolan được tán dương nhờ khả năng đạo diễn, biên kịch và sản xuất ra những bộ phim đắt giá. Đó là thứ tài năng hiếm có tại Hollywood mà một người như Nolan khiến người xem phải trầm trồ hết lần này đến lần khác mỗi dịp được thưởng thức phim của ông. Các bộ phim của ông, hầu hết là những dự án với kịch bản gốc đã đem về gần 5 tỷ đô doanh thu toàn cầu, giành được 10 chiến thắng và 34 đề cử Oscar.

Christopher Nolan liên tục phá vỡ những quy tắc sản xuất cũ tại Hollywood. Khán giả yêu mến Nolan bởi cách mà vị đạo diễn này kết hợp giữa trí tuệ và giải trí trong một tác phẩm bom tấn. Mỗi một lần thưởng thức các tác phẩm của ông khán giả lại khám phá thêm một tầng lớp nghĩa, một ý niệm mới và một trải nghiệm mới của bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Sau 2 năm “ngủ đông” kể từ siêu phẩm Dunkirk (2018), tháng 8 này Christopher Nolan sẽ tái xuất với bom tấn hành động lấy đề tài điệp viên mang tên TENET với sự tham gia của John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine và Kenneth Branagh.

Ghi hình tại 7 quốc gia khác nhau: Đan Mạch, Estonia, Ấn Độ, Ý, Nauy, Anh và Hoa Kỳ, kinh phí sản xuất lên tới hơn 200 triệu USD, thậm chí Christopher Nolan còn dàn dựng một vụ va chạm bằng máy bay thật, đâm vào tòa nhà thật để tạo ra một đại cảnh cháy nổ hoành tráng, TENET chắc chắn sẽ là một bộ phim đầy tham vọng và quy mô lớn mà vị đạo diễn kiệt xuất này làm nên một tác phẩm sẽ “phá vỡ tất cả các quy tắc, đưa khán giả vào một chuyến phiêu lưu ngoài mong đợi, chưa từng có trước đây”.

TENET dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 28/8/2020.

Mỹ Anh