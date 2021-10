Tài tử 63 tuổi Alec Baldwin vô tình tạo nên thảm cảnh tại bối cảnh quay phim mới.

Alec Baldwin và nữ đạo diễn vừa qua đời.

Theo CBS, Alec Baldwin đã vô tình bắn chết quay phim và làm đạo diễn phim Rust bị thương trong một cảnh quay khi khẩu súng nhả đạn thật lúc ông đang thực hiện cảnh bắn súng ngày 21/10.

Văn phòng cảnh sát trưởng xác nhận có hai người bị bắn ở bối cảnh phim Rust. "Halyna Hutchins, 42 tuổi - quay phim và Joel Souza, 48 tuổi - đạo diễn, đã bị Alec Baldwin bắn", trích thông cáo phát đi từ sở cảnh sát Santa Fe.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau đó, Halyna Hutchins được trực thăng chuyển ngay tới bệnh viên ĐH tổng hợp New Mexico nhưng đã không qua khỏi. Joel Souza được chuyển tới trung tâm y tế Christus St. Vincent để điều trị vết thương.

Hai người bị bắn vào khoảng 2 giờ chiều ngày 21/10 khi quay tại Bonanza Creek Ranch, một địa điểm ở phía tây nước Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ vì sao khẩu súng bị cướp cò và loại đạn nào đã được thay thế. Vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

Alec Baldwin trong 'Nhiệm vụ bất khả thi'.

Alec Baldwin sinh năm 1958, từng được đề cử Oscar 2004 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim The Cooler. Ông nổi tiếng với series phim 30 Rock, từng tham gia nhiều phim đình đám như It's Complicated, The Departed, Mission: Impossible - Fallout, A Star Is Born...

browser not support iframe.

Alec Baldwin trong 'Mission: Impossible Rogue Nation' (Nhiệm vụ bất khả thi 5)

An Na