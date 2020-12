Mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất thế giới Alexandra Daddario góp mặt trong bộ phim điện ảnh đầu tiên về Covid-19 do Michael Bay sản xuất.

Trailer phim 'Songbird' (Giữa tâm dịch)

Không chỉ gây bão trên cương vị đạo diễn các bom tấn hành động, cháy nổ đình đám như loạt phim Bad Boys hay Transformers, Michael Bay còn rất mát tay khi tham gia sản xuất các dự án lớn không kém như loạt kinh dị The Purge, hay 2 phần phim A Quiet Place ra mắt năm 2018 và 2021. Sang đến năm nay, cùng với đạo diễn Adam Mason, Michael Bay cho ra đời bộ phim điện ảnh đầu tiên về Covid-19 mang tên Songbird (Giữa tâm dịch).

Bộ phim lấy bối cảnh giả tưởng năm 2024, Mỹ bước vào năm đại dịch thứ tư kể từ năm 2020 lịch sử. Tại đây, mọi phương pháp chống dịch đều thất bại. Biện pháp phong tỏa và cách ly hoàn toàn xã hội được áp dụng. Chỉ 0.1% dân sỗ miễn nhiễm với Covid được phép ra khỏi nhà. Tuy nhiên, khi bị phát hiện nhiễm bệnh, bệnh nhân sẽ bị đưa vào các trại cách ly hà khắc mà không nhận được sự chăm sóc y tế. Họ chỉ có 2 sự lựa chọn: hoặc là tự khỏi bệnh, hoặc là chết.

Nhân vật chính của phim là chàng shipper điển trai Nico (K.J. Apa thủ vai) - một người từng sống sót sau khi nhiễm Covid-19 năm 2020, nay miễn nhiễm với chủng virus mới và được tự do đi lại. Trong khi đó, người yêu của anh - Sarah (Sofia Carson) đang thì sống cách ly tại nhà riêng. Nhưng một ngày, trong khu dân cư của Sarah có người nhiễm bệnh, khiến cô “tai bay vạ gió” nằm trong danh sách bị đưa vào trại tập trung hà khắc. Lo sợ bạn gái bị lây nhiễm chéo và không thể sống sót, Nico quyết định đưa người mình yêu tới một nơi khác, biệt lập và an toàn hơn.

Thay vì khai thác yếu tố đáng sợ, giật gân đã có ở nhiều bộ phim cùng đề tài trước đó như 28 Days Later (2007), Contagion (2011), Songbird sưởi ấm trái tim khán giả khi tập trung xây dựng tình yêu giữa con người, sự cảm thông, sẻ chia và lòng trắc ẩn của con người dành cho nhau trong đại dịch. Đồng thời, phim cũng thắp lên niềm hy vọng về một tương lai của Mỹ cũng như nhiều nơi trên Thế giới vẫn đang chìm trong nỗi đau của thực tại.

Nữ diễn viên 58 tuổi Demi Moore đảm nhiệm 1 vai trong phim.

Bên cạnh K.J Apa - nổi tiếng với khán giả qua các bộ phim I Still Believe (2020), A Dog's Purpose (2017) và series phim truyền hình Riverdale; Sofia Carson với Descendants của Disney Channel, Songbird cũng quy tụ dàn sao đình đám gồm người đẹp tài năng Demi Moore; diễn viên 3 lần được đề cử Quả Cầu Vàng - Bradley Whitford (từng tham gia các phim Godzilla: King of the Monsters, Get Out); diễn viên Lia McHugh (tham gia Eternals của vũ trụ điện ảnh Marvel); và mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất thế giới Alexandra Daddario.

Alexandra Daddario.

Songbird (Giữa tâm dịch) sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ 11/12/2020.

Quỳnh An