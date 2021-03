Nam tài tử Armie Hammer trong bộ phim đình đám “Call me by your name” vừa bị điều tra vì tội tội cưỡng hiếp bạn gái cũ.

Bạn gái cũ tố cáo diễn viên Armie Hammer bạo dâm:

Tài tử Armie Hammer vừa bị cảnh sát điều tra sau khi một phụ nữ cáo buộc bị Hammer cưỡng hiếp vào năm 2017 trong nhiều giờ.

Armie Hammer.

Ngày 18/3, cô Effie, 24 tuổi cùng luật sư đại diện Gloria Allred đã lên tiếng chuyện bị tài tử Call me by your name cưỡng hiếp. Effie cho biết có mối quan hệ với Hammer từ năm 2016 đến 2020. Cả hai quen nhau trên Facebook khi cô mới 20 tuổi, và "yêu anh ta ngay lập tức". Bên nhau càng lâu, cô cho biết anh ngày “càng trở nên bạo lực hơn”.

Effie tố cáo Armie Hammer trong cuộc họp báo thứ 5

"Anh ta lạm dụng tôi về tinh thần, tình cảm và tình dục", cô gái nghẹn ngào kể lại. Effie kể rằng Hammer cưỡng hiếp cô trong hơn 4 giờ đồng hồ tại Los Angeles vào ngày 24/4/2017. Anh đã thực hiện hành vi bạo lực mà cô không đồng ý, thậm chí đập đầu cô vào tường đến thâm tím.

Cô đã cố gắng trốn nhưng không thể và sốc khi cho biết Armie Hammer rời đi mà không quan tâm đến sức khỏe của mình khi đó.

Vụ cưỡng hiếp và những hành vi bạo hành khiến Effie bị trầm cảm, sống trong sợ hãi và nghĩ đến cái chết

Người mẫu Paige Lorenze, 22 tuổi, từng tố cáo Armie bạo hành cô trong suốt thời gian hẹn hò từ tháng 9 đến tháng 12/2020.

Andrew Brettler - luật sư của Hammer bác bỏ cáo buộc của cô là "thái quá", và tất cả hành động của Hammer với cô và các “đối tác” khác "hoàn toàn được đồng thuận, thảo luận và thống nhất trước và cùng tham gia".

Tháng trước, Courtney Vucekovich và Paige Lorenze - hai bạn gái cũ của Armie Hammer cũng lên tiếng tố cáo nam diễn viên bạo dâm, có hành vi tình dục kỳ quái, bạo lực và khiến họ bị tổn thương tâm lý. Armie và doanh nhân Elizabeth Chambers đã ly hôn sau 10 năm chung sống vào năm ngoái.

Hương Trần