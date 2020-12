Vẫn là chuyến đi, hành trình đến vùng đất mới thường thấy trong các phần phim Doraemon nhưng với bộ phim lần này đặc biệt mới lạ và thú vị.

browser not support iframe.

2020 là một năm vô cùng đặc biệt, Doraemon tròn 50 tuổi. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, bộ phim Doraemon: Nobita và những bạn khủng long mới (Doraemon The Movie: Nobita’s New Dinosaur) ra đời.

Tác phẩm là phim hoạt hình thứ 40 trong loạt phim điện ảnh về Doraemon. Phim được đạo diễn bởi Imai Kazuaki – người đã làm nên thành công của phần phim Phim Doraemon: Nobita và đảo giấu vàng (Doraemon: Nobita's Island Treasure) với sự đồng hành của nhà biên kịch Kawamura Genki – nhà sản xuất những bộ phim bom tấn Nhật Bản: Tên cậu là gì? (Your Name) và Đứa con của thời tiết (Weathering with you).

Phim kể về Nobita, trong lúc đang tham gia hoạt động khảo cổ ở một cuộc triển lãm khủng long, cậu tình cờ tìm thấy một viên hóa thạch và cậu tin rằng đây là trứng khủng long. Nobita liền mượn bảo bối thần kỳ “khăn trùm thời gian” của Dorameon để giúp viên hóa thạch trở lại thời của chúng nhưng ngay sau đó, quả trứng liền nở ra một cặp khủng long song sinh.

Ngạc nhiên hơn hết, đây lại là loài khủng long mới hoàn toàn và chưa từng được phát hiện. Nobita đã đặt tên cho cặp song sinh này là Kyu & Myu. Cậu đã không ngừng nỗ lực để nuôi dưỡng chúng với tình yêu thương bao la như một người mẹ thực thụ, tuy nhiên Nobita dần nhận ra rằng môi trường hiện tại không phù hợp với loài khủng long. Vì thế cậu đã quyết định đưa cặp khủng long trở về 66 triệu năm trước cùng với Doraemon và những người bạn mở ra một cuộc phiêu lưu mới.

Cuộc thám hiểm bắt đầu từ việc lần theo những dấu chân khủng long và với sự giúp đỡ từ những bảo bối của Doraemon cùng những bạn khủng long khác. Nobita và hội bạn đã tìm thấy một vùng đất bí ẩn. Bên cạnh những nhân vật quen thuộc, phần phim này còn có sự xuất hiện của cặp khủng long song sinh vô cùng đáng yêu.

Không chỉ đưa các bé thiếu nhi, khán giả ở mọi lứa tuổi yêu mến Doraemon khám phá Kỷ Phấn Trắng, phim còn mang nhiều ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc về tình bạn, tình đồng đội, sự trưởng thành và truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường.

Phim Doraemon: Nobita và những bạn khủng long mới ra rạp từ 18/12.

Quỳnh An