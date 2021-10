No Time To Die (Không phải lúc chết) công chiếu chính thức từ 8/10 và nhanh chóng dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua với doanh thu 56 triệu USD. Bộ phim thứ 5 và cũng là bộ phim cuối cùng Daniel Craig đảm nhiệm vai điệp viên huyền thoại người Anh đã không khiến fan thất vọng. Không chỉ dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ, No Time To Die còn dẫn đầu doanh thu toàn cầu với tổng số tiền thu về hiện lên tới 313 triệu USD (khoảng 7200 tỷ) tính đến ngày Chủ Nhật 10/10. Daniel Craig được gắn sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood hôm 6/10

Đặc biệt diễn xuất của Daniel Craig được giới phê bình khen ngợi, đánh giá đây là tập phim xuất sắc nhất của anh trong 15 năm làm 007 trên màn ảnh và nhận định các diễn viên tiếp nối vai diễn này sẽ rất khó vượt qua Daniel Craig.



Ban đầu No Time To Die dự kiến ra mắt tháng 4/2020 nhưng phải hoãn lại nhiều lần suốt 1 năm rưỡi vì dịch Covid-19 khiến rạp chiếu toàn cầu đóng băng. Nhà sản xuất cho biết họ sẽ không tìm kiếm diễn viên thay thế Daniel Craig cho tới năm 2022.

browser not support iframe. Daniel Craig trong 'No Time To Die' Quỳnh An Điệp viên 007 Daniel Craig được gắn sao trên Đại lộ danh vọng Tài tử người Anh được vinh danh trên Đại lộ danh vọng Hollywood ngay trước thời điểm phim 'No Time To Die' ra rạp.