Khán giả sẽ phải chờ rất lâu nữa mới được gặp Robert Pattinson trong vai Người dơi.

Phim The Batman (Người dơi) ban đầu ấn định công chiếu vào 1/10/2021 nhưng hãng Warner Bros. vừa quyết định sẽ hoãn sang tháng 4/2022. Các bom tấn Matrix 4 (Ma trận 4), The Flash, Dune và Shazam 2 cũng có số phận tương tự.

The Batman là bom tấn rất được chờ đợi sang năm vì được đầu tư lớn và cũng lần đầu tiên có sự góp mặt của diễn viên Robert Pattinson trong vai Người dơi huyền thoại thay thế Ben Affleck. Ngôi sao của loạt Chạng vạng đình đám ngày nào đang là cái tên được nhiều dự án lớn săn đón mà gần nhất là TENET.

'The Batman' là bom tấn rất được chờ đợi.

Trước đó The Batman đã phải ngưng quay tại Anh vì Robert Pattinson nhiễm Covid - 19. Hồi tháng 9 anh đã trở lại với các bối cảnh để hoàn thành vai diễn của mình.

Như vậy tính đến thời điểm này gần như tất cả các dự án phim lớn nhất đều đã rút khỏi lịch chiếu năm 2020, thậm chí là năm 2021. Gần đây các bom tấn Wonder Woman 1984, No Time To Die, Fast & Furious 9... cũng đều thông báo hoãn ra rạp, phủ bóng đen lên toàn bộ Hollywood cũng như phòng vé thế giới.

Quỳnh An