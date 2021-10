'The Batman', bom tấn được các fan DC toàn cầu vô cùng chờ đợi với diễn xuất của Robert Pattinson và Zoe Kravitz vừa tung trailer cực hot.

The Batman đánh dấu lần đầu tiên tài tử Robert Pattinson đảm nhận vai Người Dơi thay Ben Affleck. Sau hơn 2 năm kể từ khi Warner Bros công bố Robert Pattinson sẽ vào vai Bruce Wayne/Người Dơi, cùng với quá trình quay phim kéo dài do dịch Covid-19, đây là lần đầu tiên các fan của DC được thưởng thức những thước phim chính thức của The Batman trong trailer dài 2 phút rưỡi với những cảnh quay nghẹt thở.

Trailer ra mắt trong sự kiện Fandome của DC ngày 16/10 với sự xuất hiện của Robert Pattinson, Zoe Kravitz cùng đạo diễn Matt Reeves. Robert Pattinson không làm fan thất vọng khi mang lên màn ảnh hình ảnh Người Dơi dũng mãnh không hề kém cạnh người tiền nhiệm. Sự kết hợp của anh với mỹ nhân Zoe Kravitz cũng tạo nên cặp đôi Bruce Wayne và Selina Kyle cực chất trên màn ảnh.

"Khi đèn chiếu lên bầu trời, đó không phải là tiếng gọi, đó là lời cảnh báo", giọng nói Bruce Wayne đã tạo sức hút ngay từ mở màn trailer. Kế đó, khán giả được chứng kiến hàng loạt pha hành động nghẹt thở. Trailer cũng tập trung vào mối quan hệ giữa Người Dơi Bruce Wayne và Người Mèo Selina Kyle vô cùng thú vị.

Zoe Kravitz hứa hẹn sẽ tạo nên hình tượng nữ anh hùng mới, xứng đáng là người kế nhiệm Michelle Pfeiffer, Halle Berry... - những ngôi sao đã đảm nhiệm vai Selina Kyle vô cùng thành công trên màn ảnh trước đây. Sau 4 giờ đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Warner Bros, trailer The Batman đã vượt mốc 5 triệu lượt xem.

The Batman dự kiến ra rạp vào 4/3/2022.

An Na