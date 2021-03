Hãng Disney vừa quyết định sẽ chiếu 'Black Widow' vào 9/7 thay vì 7/5 như dự kiến. Đây đã là lần thứ 4 bom tấn 200 triệu USD này bị hoãn ra rạp.

Trong khi các fan đang đếm ngược từng ngày tới 7/5 để thưởng thức Góa phụ đen (Black Widow) sau 1 năm hoãn chiếu thì Disney lại vừa thông báo sẽ tiếp tục hoãn chiếu phim thêm 2 tháng.

Black Widow có chi phí sản xuất rơi vào khoảng 200 triệu USD. Ngoài Scarlett Johansson, phim còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao lớn như: Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone, Rachel Weisz. Đáng lẽ Black Widow công chiếu từ tháng 5/2020 nhưng liên tục rời lịch vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Scarlett Johansson trong “Black Widow”.

Cùng với việc ra rạp, Black Widow sẽ được ra mắt trên kênh dịch vụ trực tuyến Disney+ để phục vụ cho các khán giả không thể tới rạp xem phim do dịch bệnh Covid-19 hoặc khu vực họ sống vẫn đóng cửa các rạp chiếu. Mỗi khán giả xem phim sẽ phải trả 30 USD (khoảng 700.000 đồng) ngoài phí thuê bao 8 USD (gần 200.000) /tháng.

Ngoài bom tấn Black Widow, Disney còn quyết đinh không đưa hoạt hình Luca ra rạp mà sẽ ra mắt trên Disney+ ngày 18/6 tới. Phim Free Guy với sự tham gia của Ryan Reynolds; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Cruella với sự góp mặt của Emma Stone cũng hoãn chiếu vài tháng. Thậm chí Deep Water và Death on the Nile còn bị đẩy sang năm 2022.

