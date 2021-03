Trong Cô gái trẻ hứa hẹn, tác phẩm vừa giành 5 đề cử Oscar, Carey Mulligan hóa thân thành cô gái xinh đẹp có thói quen mỗi cuối tuần tới các quán bar "đặt bẫy" bằng màn diễn say xỉn.

Carey Mulligan trong 'Cô gái trẻ hứa hẹn', bộ phim ra rạp Việt từ 2/4 tới.

Đề cử giải Oscar danh giá vừa gọi tên Carey Mulligan ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất cho vai diễn "đẫm máu" nhất sự nghiệp của cô trong phim Promising Young Woman (Cô gái trẻ hứa hẹn). Đây là lần thứ hai bông hồng nước Anh nhận đề cử Oscar và cũng là cơ hội giành tượng vàng sáng giá hơn bao giờ hết.

Vai nữ chính trong Cô gái trẻ hứa hẹn sẽ đặt một dấu mốc mới cho sự nghiệp vốn ấn tượng của nữ diễn viên 36 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã giành tổng cộng 83 giải thưởng và 166 đề cử khác nhau ở các lễ trao giải danh giá khắp thế giới, trở thành bệ phóng tên tuổi ấn tượng tiếp theo cho Carey Mulligan.

Audrey Hepburn thế hệ mới

15 năm về trước, khi mới chỉ là cô gái 20 tuổi, Carey Mulligan đã có vai diễn đầu tay đáng mơ ước trong tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển Pride & Prejudice. Sánh vai cùng các ngôi sao nước Anh lúc bấy giờ là Keira Knightley và Rosamund Pike, cô gái có dáng người nhỏ bé đã lập tức ghi tên mình vào danh sách các nữ diễn viên triển vọng.

Nét đẹp cổ điển và phong cách quý phái khiến Mulligan được tờ Variety so sánh với huyền thoại màn ảnh Audrey Hepburn. Sau cú chào sân thành công, Carey Mullian liên tục được mời tham gia các serie truyền hình danh tiếng của nước Anh.

Phải đến năm 2009, nàng "Audrey Hepburn" thế hệ mới mới tạo được dấu ấn lớn tiếp theo trên màn ảnh rộng với bộ phim chính kịch tình cảm nhận 3 đề cử Oscar An Education. Năm đó, 4 giải thưởng lớn gồm Oscar, Quả cầu vàng, BAFTA và SAG cùng gọi tên Carey Mulligan trong danh sách đề cử Nữ chính xuất sắc nhất. Kể từ đó, sự nghiệp diễn xuất điện ảnh của người đẹp tóc vàng ngày càng cất cánh. Đều đặn mỗi năm cô lại góp mặt vào một dự án danh tiếng và gặt hái vô số đề cử, giải thưởng.

Nổi tiếng khó tính và cẩn trọng trong lựa chọn vai diễn, Carey Mulligan thường chỉ làm việc với các đạo diễn và ê-kip hàng đầu nước Anh cũng như Hollywood. Cô liên tục tìm kiếm những vai diễn có nội tâm phức tạp nhưng đòi hỏi tinh tế trong xử lý để chinh phục. Thế nhưng qua gần một thập kỷ diễn xuất, khán giả thường nhớ tới Mulligan ở hình tượng người tình hoặc nàng thơ xinh đẹp của các tài tử nổi tiếng.

Trong Wall Street: Money Never Sleeps cô vào vai bạn gái của Shia Labeof; trong Never Let Me Go cô vướng vào mối tình tay ba cùng Andrew Garfield, trong Drive cô là người tình của Ryan Gosling; trong The Great Gastby cô là nàng thơ của Leonardo DiCaprio. Trả lời phỏng vấn tờ New York Times, Mulligan chia sẻ rằng có lẽ các khán giả điện ảnh chỉ coi cô như một "bình hoa di động" trong những bộ váy cổ trang. Cô luôn khao khát tìm kiếm một vai nữ chính thực sự đột phá, vượt xa khỏi sức hình tượng diu dàng, tao nhã mà cô bị đóng khung bấy lâu nay.

'Nàng thơ' trả thù đàn ông

Ngay lần đầu đọc kịch bản của Cô gái trẻ hứa hẹn, Carey Mulligan đã biết rằng đây chính là dự án cô chờ đợi từ lâu. Lần này, người đẹp nước Anh không còn là cô bạn gái xinh đẹp nép bên người đàn ông hào hoa nữa. Cô vào vai "bông hồng có gai" khiến đàn ông phải rợn gáy nhưng không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ.

Trong Cô gái trẻ hứa hẹn, Carey Mulligan hóa thân thành Cassie - cô gái xinh đẹp có thói quen mỗi cuối tuần tới các quán bar "đặt bẫy" bằng màn diễn say xỉn đầy thuyết phục. Và đều đặn mỗi tối, một gã đàn ông bất kỳ lại gần hỏi han và nảy sinh ý đồ lợi dụng cô rồi phải trả giá đắt.

Carey Mulligan vào vai "bông hồng có gai" khiến đàn ông phải rợn gáy nhưng không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ.

Màn trả thù nhắm thẳng vào đàn ông trong Cô gái trẻ hứa hẹn có thể là cơn ác mộng với nam giới nhưng Mulligan lại vô cùng đồng cảm với nhân vật nữ phản anh hùng mà mình thủ vai. "Cassie có quyền được sống khép kín, chán chường, khó chịu và thù hằn như cô ấy muốn vì những điều khủng khiếp cô ấy đã phải qua. Và chắc chắn không thể vì thế mà chúng ta không đồng cảm và quan tâm tới cô ấy", Carey Mulligan nhận xét.

Câu chuyện trong phim tưởng chừng bị cực đoan hóa nhưng thực tế lột tả những trải nghiệm hết sức thường ngày của nữ giới. “Cô gái trẻ hứa hẹn muốn chỉ ra những điều mà văn hóa chúng ta coi như bình thường, thế nhưng lại không hề bình thường hay dễ chấp nhận chút nào. Chúng ta nghe phụ nữ tâm sự rằng họ luôn nắm chặt chìa khóa nhà trên suốt đường về hay phải thay giày thấp trước khi rời công ty để sẵn sàng chạy nếu bị đeo bám. Chúng ta lớn lên và chấp nhận tất cả những điều không thể chấp nhận này như lẽ dĩ nhiên", nữ diễn viên nhấn mạnh.



Bộ phim này có lẽ là tiếng nói nữ quyền gay gắt và thẳng thắn nhất năm bằng ngôn ngữ điện ảnh. Carey Mulligan kỳ vọng bộ phim không chỉ giúp cô "lột xác" dưới tư cách diễn viên mà còn làm dấy lên những tranh luận về bình đẳng giới. "Nghệ thuật, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc đều đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra thảo luận xã hội. Tôi mong bộ phim này sẽ khiến ai đó nhìn nhận lại bản thân và đóng góp phần nào cho đấu tranh bình đẳng giới", cô nói thêm.

Chỉ còn ít ngày nữa, lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra và rất có thể Carey Mulligan sẽ được xướng tên nhận tượng vàng. Đây sẽ không chỉ là sự công nhận lớn lao cho quá trình luôn hoàn thiện bản thân không ngừng nghỉ của bông hồng nước Anh mà còn là một chiến thắng giòn giã cho những giá trị mà Mulligan đang âm thầm theo đuổi.

