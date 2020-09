Bộ phim tài liệu thứ 4 về BTS - nhóm nhạc nam thành công nhất lịch sử K-Pop 'Break The Silence: The Movie' sẽ ra mắt fan Việt từ 10/9.

Không chỉ trở thành tâm điểm của thị trường âm nhạc thế giới khi thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu cùng cú nổ Dynamite mới đây, BTS còn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả với bộ phim tài liệu thứ tư, Break The Silence: The Movie.

Break The Silence: The Movie là bộ phim tài liệu khai thác những khía cạnh rất đời thường đằng sau ánh hào quang của 7 thành viên BTS trong suốt hành trình tour diễn Love Yourself: Speak Yourself.

Ra mắt ngày 4/9, trailer chính của Break The Silence: The Movie đã truyền tải một cách sống động bầu không khí và quy mô hoành tráng của tour diễn Love Yourself: Speak Yourself. Với lời tựa Đối mặt với bản ngã khác, Persona, các thành viên xuất hiện một cách giản dị trước máy quay. BTS giới thiệu về bản thân ngắn gọn, chân thành bằng tên thật: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook mà không phải là RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V hay Jungkook.

BTS là nhóm nhạc 7 thành viên gồm RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook, được thành lập bởi Big Hit Entertainment.

7 chàng trai cũng bộc bạch suy ngẫm riêng của mình khi nhìn lại chặng đường dài từ lúc ra mắt đến hiện tại: "Có thể nói một chân dung khác đã được tạo ra từ lúc chúng tôi ra mắt", "Khoảnh khắc phải chấm dứt điều này, tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho tôi". Những tâm tư trầm lắng này của họ càng khiến người hâm mộ thêm tò mò về bộ phim điện ảnh sắp tới.

Hình ảnh đời thường khác hẳn với một BTS lung linh trên sân khấu kết hợp cùng những dòng phụ đề như: "Đây là câu chuyện chưa kể của BTS", "Giờ đây, câu chuyện thật của họ bắt đầu"... sẽ giúp người xem có cái nhìn rõ nét về một bức chân dung đậm chất người thường của BTS.

Nhóm lần đầu ra mắt công chúng vào ngày 13/6/2013 với album đầu tay “2 Cool 4 Skool” và hiện là ban nhạc Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới. Tính đến năm 2019, BTS đã mang về hơn 4,65 tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc mỗi năm, tương đương 0,3% tổng GDP của quốc gia này.

Ngoài ra, BTS và Big Hit cũng dành một món quà vô cùng đặc biệt dành riêng cho cộng đồng fan hâm mộ khi đến rạp thưởng thức bộ phim Break The Silence: The Movie. MV Dynamite sẽ được trình chiếu trên màn ảnh rộng trước khi chiếu phim. Dynamite là ca khúc mới của BTS và vừa tạo ra cơn địa chấn trên toàn cầu khi leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Hot Billboard 100 - thành tích cao nhất mà một nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được ở thị trường Mỹ.

Break The Silence: The Movie dự kiến ra rạp đồng thời ở nhiều quốc gia ngày 10/9 song tạm thời bị hoãn tại Hàn Quốc do tình hình dịch bệnh. Tại Việt Nam, fan vẫn sẽ được hội ngộ với thần tượng theo đúng lịch trình.

