Nam diễn viên giàu nhất thế giới vừa thông báo trên Instagram việc anh cùng vợ và 2 con gái đều dương tính với Covid-19.

Gia đình Dwayne 'The Rock' Johnson trong ngày cưới của anh.

Đây là thông tin được các fan chia sẻ nhiều nhất hôm nay khi tài tử Dwayne 'The Rock' Johnson thông báo vợ cùng 2 con gái, một bé 4 tuổi, một bé 2 tuổi đều dương tính với Covid-19. "Tôi ước chỉ mình mình mắc bệnh nhưng cuối cùng điều này đã xảy đến với cả gia đình tôi", The Rock nói trong đoạn video đăng trên trang cá nhân hôm 2/9.

Cả nhà The Rock nhiễm bệnh đã được khoảng 3 tuần và theo anh đây là thử thách khó khăn nhất nam diễn viên cũng như gia đình mình từng phải đối mặt. Tài tử 48 tuổi cho biết cả 4 người trong gia đình anh đều cảm thấy mệt mỏi và không khỏe khi nhiễm bệnh nhưng rất may hiện tại tất cả đều đang trên đà hồi phục và thấy khỏe hơn.

Nam diễn viên nói anh luôn đặt mục tiêu bảo vệ gia đình lên đầu.

Gia đình The Rock bị lây nhiễm từ những người bạn tới chơi nhà. Do vậy nam diễn viên chia sẻ cần phải biết chắc chắn những người đó cũng khỏe mạnh và tốt nhất nên yêu cầu những vị khách xét nghiệm trước khi đến một ngày cho an toàn. The Rock khuyên các fan nên đeo khẩu trang vì đó là việc đúng đắn cần làm và thể hiện trách nhiệm của bản thân. Nam diễn viên nói hãy coi mình như là ví dụ về việc Covid-19 có thể tấn công bất cứ ai.

Theo thống kê của tạp chí Forbes, The Rock tiếp tục trở thành nam diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới trong 2 năm liên tiếp khi kiếm được 87,5 triệu USD trong năm 2020 bất chấp nhiều dự án bom tấn hoãn ra rạp.

Mỹ Anh - Theo People