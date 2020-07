‘Bán đảo Peninsula’ và ‘Ròm’ là hai tựa phim được mong đợi nhất trong tháng 7 năm nay.

Sau đợt giãn cách xã hội, tháng 7 là thời điểm đánh dấu sự trở lại của những bộ phim chiếu rạp chất lượng cả về mặt hình ảnh lẫn nội dung. Tuy vắng bóng loạt bom tấn đến từ Hollywood do dịch COVID-19 ở Mỹ đang trong tình trạng phức tạp, tháng 7 vẫn sẽ có những tựa phim nổi bật đến từ Hàn Quốc, Thái Lan và đặc biệt là bộ phim Việt Nam được mong đợi nhiều nhất thời gian qua – ‘Ròm’ của đạo diễn Trần Thanh Huy.

Hãy cùng VietNamNet điểm qua những bộ phim được kỳ vọng nhất trong tháng 7.

‘Ròm’ và ‘Bán đảo Peninsula’ là hai tựa phim được mong đợi nhất trong tháng 7



7. Đêm sống còn (Survive the night) – Khởi chiếu: 3/7

Trailer phim ‘Đêm sống còn’:

browser not support iframe.

Sau một vụ cướp bất thành, Jamie (Shea Buckner) và Matty (Tyler Jon Olson) quyết định trốn sang Mexico. Nhưng vì Matty bị trúng đạn vào chân, cả hai quyết định bắt cóc gia đình Frank (Bruce Willis) – một cảnh sát trưởng về hưu để ép Rich (Chad Michael Murray) – con trai của Frank, cũng từng là vị bác sĩ thành đạt, phải chữa trị cho Matty.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu với tội phạm, vị cựu sĩ quan cảnh sát hiểu rằng hai tên cướp cũng sẽ giết chết họ sau khi đạt được mục đích nên quyết định chống trả.

Đây cũng chính là mẫu nhân vật quen thuộc đã trở thành thương hiệu của Bruce Willis trong loạt phim ‘Die hard’. Sự kết hợp lần này giữa Bruce Willis và Chad Michael Murray, hứa hẹn sẽ tạo nên một bộ phim hành động đáng xem.

6. Ngôi đền kỳ quái 2 (Pee Nak 2) – Khởi chiếu: 3/7

Trailer ‘Ngôi đền kỳ quái 2’:

browser not support iframe.

Với phong cách kinh dị kết hợp hài hước, ‘Ngôi đền kỳ quái’ từng tạo được dấu ấn mới lạ trong số các tựa phim ra rạp cùng lúc. Tiếp nối diễn biến ở phần 1, ‘Ngôi đền kỳ quái 2’ xoay quanh nhóm bạn trẻ một lần nữa vô tình dính phải lời nguyền chết chóc.

Ngoài Nong (Paisarnkulwong Vachiravit), Balloon (Witthawat Rattanaboonbaramee) và First (Bhuripat Vejvongsatechavat) là bộ ba được giữ nguyên từ phần 1, ở ‘Ngôi đền kỳ quái 2’ còn có sự góp mặt của Mean Phiravich – diễn viên sinh năm 1998 từng được chú ý ở xứ Chùa Vàng nhờ vai Tin trong bộ phim đam mỹ ‘Love by chance’.

Nội dung đơn giản, hài hước cùng dàn mỹ nam đủ đáp ứng phần nhìn sẽ giúp phim trở thành một trong những lựa chọn mang tính giải trí nhất tháng 7.

Toh (Mean Phiravich) là cái tên mới được bổ sung vào dàn mỹ nam trong phim

5. Cuộc phiêu lưu của Scooby-doo – Khởi chiếu: 10/7

‘Cuộc phiêu lưu của Scooby-doo’ hé lộ sự ra đời của biệt đội thám tử 5 thành viên nổi tiếng, bao gồm Scooby, Shaggy, Fred, Daphne và Velma; trong khi bộ đôi quen thuộc - bọt biển Bob và sao biển Patrick sẽ dấn thân vào hành trình giải cứu khi thú cưng - ốc sên Gary bị thần biển Poseidon bắt cóc.

Phần mới nhất của 2 bộ phim hoạt hình nổi tiếng sẽ ra rạp Việt Nam vào tháng 7

4. Bằng chứng vô hình – Khởi chiếu: 10/7

Trailer phim ‘Bằng chứng vô hình’:

browser not support iframe.

‘Bằng chứng vô hình' kể về hành trình của cô gái mù tên Thu (Phương Anh Đào) trong việc giải mã vụ án mà cô tình cờ trở thành nhân chứng. Vì là người khiếm thị, Thu gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục cảnh sát tin rằng cô đã “thấy” tội ác đó. Chưa kịp tìm ra bằng chứng cho lời khai của mình, Thu lại phải đối mặt với nguy hiểm vì kẻ thủ ác vẫn âm thầm theo dõi và biến cô thành con mồi mới.

3. Khu vườn huyền bí – Khởi chiếu: 17/7

Trailer phim ‘Khu vườn huyền bí’:

browser not support iframe.

Mary Lennox (Dixie Egerickx) sinh ra tại Ấn Độ, trong một gia đình giàu có người Anh. Sau khi cha mẹ đột ngột qua đời, cô bé được gửi về Anh Quốc sống cùng chú mình, Archibald Craven (Colin Firth). Tại đây, Mary cùng các anh em họ tìm ra một khu vườn bí mật trong dinh thự Misselthwaite.

Được chuyển thể thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của cố nhà văn Frances Hodgson Burnett, ‘Khu vườn huyền bí’ mang màu sắc thần tiên kỳ ảo với những góc quay đẹp được tung ra trong trailer, trên nền nhạc ấn tượng, hứa hẹn sẽ đưa phiên bản chuyển thể năm 2020 trở thành phiên bản chuyển thể xuất sắc nhất từ cuốn tiểu thuyết kinh điển.

2. Bán đảo Peninsula – Khởi chiếu: 24/7

Trailer phim ‘Bán đảo Peninsula’:

browser not support iframe.

Quay trở lại với phần 2, ‘Train to Busan’ không còn gói gọn trong không gian nhỏ hẹp của chuyến tàu năm xưa, mà được mở ra hoành tráng hơn, các tuyến nhân vật đa dạng hơn, nhiều cảnh hành động mãn nhãn hơn.

Lấy bối cảnh 4 năm sau chuỗi sự kiện diễn ra ở ‘Train to Busan’, tác phẩm là câu chuyện xoay quanh cựu quân nhân Jung Seok (Gang Dong Won), người từng mất cả gia đình do đại dịch zombie, phải sống đời lang bạt, nghèo khổ tại Hong Kong suốt nhiều năm trời dù đã an toàn rời khỏi Hàn Quốc.

Một ngày nọ, trước số tiền công lên đến $2.5 triệu, chàng cựu quân nhân chấp nhận quay về quê nhà, dẫn đầu nhóm biệt kích đột nhập vào thủ đô Seoul - lúc này đã bị zombie đốn hạ hoàn toàn – để thu hồi kiện hàng đặc biệt. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cả đội bất ngờ bị phục kích, tấn công không chỉ bởi lũ thây ma, mà còn có sự can thiệp của đơn vị bí ẩn mang bí danh 631.

Jung Seok (Gang Dong Ươn) gặp rắc rối khi trở về Hàn Quốc

Bên cạnh nam chính Jung Seok, 'Bán đảo Peninsula' cũng dành thời gian khắc họa diễn biến tâm lý nhóm người mắc kẹt trong bối cảnh hậu tận thế. Đơn vị 631 từng là lữ đoàn tinh nhuệ bảo vệ cho cư dân thành phố, tuy nhiên khi chính phủ Hàn Quốc sụp đổ, họ dần mất đi mục đích chiến đấu và trở nên điên loạn, chuyển sang lùng bắt đồng loại để giải khuây.

1. Ròm

Trailer phim ‘Ròm’:

browser not support iframe.

‘Ròm’ được thực hiện dựa trên ý tưởng về số phận chênh vênh của những đứa trẻ đường phố làm nghề “cò đề” và bán vé dò. Ý tưởng này từng được đạo diễn Trần Thanh Huy nuôi dưỡng từ phim ngắn tốt nghiệp mang tên ‘16:30’ – tác phẩm từng đoạt giải Cánh diều Vàng 2012 và được vinh dự trình chiếu tại Góc phim ngắn của Liên hoan phim Cannes 2013. Tuy nhiên, quá trình phát triển ‘16:30’ thành phim điện ảnh ‘Ròm’ là một hành trình dài mà Trần Thanh Huy và ê kíp của mình phải mất 8 năm để thực hiện.

'Ròm' với những cảnh quay chân thật

Không có những yếu tố thương mại như phục trang đẹp hay diễn viên nổi tiếng nhưng sự chân thật trong từng thước phim của ‘Ròm’ đã giúp bộ phim bất ngờ thắng giải ‘New currents’ (tương đương ‘Phim hay nhất’) tại Liên hoan phim Busan lần thứ 24. Và với chính sự chân thật này, bộ phim hứa hẹn sẽ chinh phục thành công những khán giả quê nhà sau khi phim được khởi chiếu 31/7.

Thanh Minh