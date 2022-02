Là diễn viên tay ngang nhưng các nữ ca sĩ thần tượng Hàn Quốc này đều nỗ lực thể hiện những nụ hôn trên màn ảnh đầy ngọt ngào.

Suzy (Khi nàng say giấc)

Lên sóng năm 2017, Khi nàng say giấc (While you were sleeping) trở thành một trong những bộ phim được quan tâm nhất thời điểm đó cũng bởi có sự tham gia của cặp sao Lee Jong Suk và cựu thành viên nhóm Miss A Suzy. "Phản ứng hoá học" của cặp nam thanh nữ tú khiến khán giả phát “cuồng”, đặc biệt là ở cảnh hôn ngọt ngào.

Những fan của Khi nàng say giấc có lẽ vẫn chưa thể quên nụ hôn dưới mưa đầy mùi mẫn của Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) và Nam Hong Joo (Suzy) ở cuối tập 19. Sau bao sóng gió, hai nhân vật chính đã quyết định xác nhận tình cảm với đối phương bằng một nụ hôn kéo dài hơn 1 phút, khiến không ít khán giả “nổi da gà”. Đây không chỉ nụ hôn thể hiện tình yêu nam nữ đơn thuần mà còn là khoảnh khắc định mệnh của hai con người đã từng gặp nhau trong một biến cố của 13 năm trước.

Yoona (Mật danh K2)

Năm 2016, thông tin Yoona (SNSD) sẽ sánh đôi với Ji Chang Wook trong phim truyền hình Mật danh K2 (The K2) đã từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của Yoona sẽ trở nên chênh lệch khi đứng cạnh Ji Chang Wook. Tuy nhiên trái ngược với sự lo lắng của khán giả, Yoona không chỉ thể hiện nhân vật khá tốt mà còn khiến khán giả phát “sốt” với những phân cảnh tình cảm với mỹ nam Ji Chang Wook.

Phim truyền hình Hàn Quốc luôn biết cách thu hút khán giả khi xây dựng những nụ hôn màn ảnh với hình thức đặc biệt, trong số đó là cảnh hôn của Yoona và Ji Chang Wook của Mật danh K2. Trong tập 9, nụ hôn của Anna (Yoona) và Je Ha (Ji Chang Wook) đã diễn ra dưới một tấm vải, trước ánh mắt ngạc nhiên của 3 người ngoài cuộc.

Sở dĩ Je Ha phải choàng tấm vải cho Anna là vì cô vừa suýt bị ám sát và vẫn đang trong trạng thái sợ hãi. Je Ha liên tục trấn an, hỏi thăm tình hình của Anna. Và trong khoảng không chật hẹp, khi hai đôi mắt chạm nhau với khoảng cách rất gần, hai người đã tự nguyện trao nụ hôn cho nhau.

IU (Người tình ánh trăng)

Phát sóng năm 2016 và cho đến nay, Người tình ánh trăng (Moon Lovers) vẫn là bộ phim khiến khán giả mê đắm, mong muốn phần 2 sẽ được sản xuất. Phim kể về Hae Soo (IU) một cô gái thời hiện đại bất ngờ xuyên không về thời Cao Ly. Tại đây, cô đã gặp gỡ các hoàng tử trong thời điểm cuộc tranh giành quyền lực của họ đang diễn ra gay gắt. Những câu chuyện về tình yêu, tình cảm gia đình, sự hận thù đã khiến bộ phim trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Không chỉ có nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên toàn ngôi sao của Người tình ánh trăng đã giúp phim sở hữu một lượng khán giả hùng hậu.

Trong số 8 hoàng tử, Wang So (Lee Jun Ki) là người đã chiếm được tình cảm của Hae Soo. Anh là người yêu hận rõ ràng. Để có được người mình yêu, Wang So nhiều lần “đánh lừa” Hae Soo để hôn cô bất ngờ. Dần dần, Hae Soo cũng nảy sinh tình cảm với anh.

Ở tập 14, Hae Soo đã hiểu lầm Wang So khi anh quyết định thành thân với công chúa nhỏ, con gái của tân Hoàng đế. Sau khi nghe Tứ hoàng tử giải thích rằng anh làm thế để bảo vệ công chúa chứ không ham quyền lợi, vật chất, Hae Soo đã nguôi cơn hờn giận. Cô chủ động đặt lên môi anh nụ hôn đầy tình cảm.

Jisoo (Hoa tuyết điểm)

Mặc dù từng nhận về nhiều chỉ trích ở thời điểm mới phát sóng nhưng dần dần, Hoa tuyết điểm (Snowdrop) lại chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả. Trong đó, độ đẹp đôi của hai diễn viên Jung Hae In và Jisoo đã giúp Hoa tuyết điểm có được những thành công nhất định.

Là cặp đôi được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền nên nụ hôn ở tập 11 của Jung Hae In và Jisoo (Blackpink) đã gây bùng nổ trên truyền thông và mạng xã hội. Trong những phút cuối của tập 11, Soo Ho (Jung Hae In) và Eun Yeong So (Jisoo) đã cùng trò chuyện đầy cởi mở và thể hiện sự quan tâm lẫn nhau. Sau đó, Soo Ho chủ động tiến tới và trao nụ hôn ngọt lịm cho Yeong So. Mặc dù gương mặt Yeong So thể hiện rõ sự bối rối nhưng cô cũng nhanh chóng hoà mình vào khoảnh khắc lãng mạn ấy. Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của thành viên nhóm Blackpink trên màn ảnh.

Nụ hôn ngọt ngào của Jung Hae In và Jisoo đã giúp rating của Hoa tuyết điểm đạt chỉ số rating trung bình toàn quốc là 3%, tăng nhẹ so với tập 10 (2,6%). Mọi thông tin liên quan đến bộ phim, hai diễn viên cũng như cảnh hôn trong tập 11 là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông.

Anh Thư