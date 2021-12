Diễn viên Zendaya cho rằng cảnh nóng của Người Nhện xuất hiện trên phim là chuyện kinh khủng.

Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không còn nhà) công chiếu toàn cầu từ 17/12. Ngay khi ra mắt, phim đã nhận được cơn mưa lời khen từ báo giới, giới phê bình cũng như những khán giả đầu tiên. Spider-Man: No Way Home đang được dự đoán sẽ hốt bạc phòng vé dịp cuối năm.

Tom Holland, Zendaya trong vai Người Nhện và bạn gái, vốn cũng là cặp tình nhân ngoài đời, lần đầu lên tiếng giải thích vì sao họ phản đối sự xuất hiện cảnh sex trong phim. "Không sex, làm ơn - anh ấy là Người Nhện", đó là thông điệp thú vị mà diễn viên Tom Holland muốn gửi đến hàng triệu fan Marvel hy vọng sẽ có cảnh nóng giữa Người Nhện và bạn gái trong Spider-Man: No Way Home.

Tom Holland và Zendaya trong một cảnh phim.

"Tôi không nghĩ nó phù hợp với loạt phim này. Nhân vật của chúng tôi vẫn là những đứa trẻ mới lớn nên nếu có thì sẽ là một ngày nào đó trong tương lai. Còn ở thời điểm này, bộ phim tập trung nói về tình bạn và tình yêu chớm nở", Tom Holland chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn Yahoo Entertainment.

Zendaya, bạn gái trên phim lẫn ngoài đời của 'Người Nhện' Tom Holland nói thêm: "Peter Parker như là một người anh của cô ấy. Không ai muốn xem cảnh Peter Parker làm chuyện ấy đâu. Thật kinh khủng".

Tom Holland và Zendaya tình tứ trong lần quảng bá phim gần đây.

Tiếp nối cái kết của Spider-Man: Far From Home, Peter Parker (Tom Holland) và MJ (Zendaya) đã chính thức thành một đôi. Thế nhưng thời gian hạnh phúc của họ không kéo dài lâu khi danh tính Spider-Man bị công bố cho cả thế giới biết. Bản thân 'Nhện nhí' còn bị điều tra về cái chết của Mysterio (Jake Gyllenhaal) và chịu vô vàn chỉ trích. Cuộc sống của họ bị đảo lộn không khác gì thảm họa. Để sửa chữ mọi thứ, cậu đành phải tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) nhờ ông thay đổi thực tại để thế giới quên mất Spider-Man là Peter Parker.

Tuy đã được Wong (Benedict Wong) cảnh báo rằng đây là loại bùa phép nguy hiểm, Doctor Strange vẫn phá lệ để giúp siêu anh hùng nhí. Thế nhưng một tai nạn trong lúc làm phép đã mở ra đa vũ trụ. Tình thế còn thê thảm hơn trước khi các dòng thời gian chuẩn bị va vào nhau khiến an nguy của trái đất bị đe dọa. Song, nghiêm trọng nhất chính là việc Peter Parker phải đối mặt với các phản diện từ dòng thời gian khác.

'Spider-Man: No Way Home' có ngân sách lên đến 200 triệu USD.

An Na