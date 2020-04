Trong bảng xếp hạng 10 diễn viên được quan tâm nhất hiện nay có tới 5 nghệ sĩ của phim 19+ 'Thế giới hôn nhân' trong bảng xếp hạng.

Mới đây, công ty cung cấp dữ liệu Good Data Corporation vừa công bố danh sách top 10 diễn viên được quan tâm nhất tại Hàn Quốc tuần cuối tháng 4. Theo đó, bảng xếp hạng này được tổng kết dựa trên độ ảnh hưởng của các nghệ sĩ qua những bài viết trên báo chí, truyền thông, tương tác xã hội qua các bộ phim đang phát sóng.

Trong bảng xếp hạng mới đưa ra, Thế giới hôn nhân (The World of the Married) đang là bộ phim được quan tâm nhất Hàn Quốc với 34,42%. Ngay từ khi lên sóng tập đầu tiên vào ngày 27/3, bộ phim đã làm nên lịch sử cho đài jTBC với mức rating kỷ lục mà chưa một bom tấn nào của nhà đài này có thể làm được.

Nhờ sức hút của bộ phim, dàn diễn viên của phim cũng chính thức trở thành những cái tên hot nhất hiện nay khi có tới 5 diễn viên trong phim lọt top 10. Trong đó, nữ chính Kim Hee Ae (vai bác sĩ Ji Sun Woo) chiếm giữ vị trí đầu bảng, nam chính Park Hae Joon (vai người chồng ngoại tình Lee Tae Oh) xếp thứ hai. Điều đặc biệt là cặp đôi đã vượt qua cả mỹ nam đình đám Lee Min Ho khi anh chỉ ở vị trí thứ 3 nhờ đang tham gia bộ phim The King: Quân vương bất diệt.

Cặp đôi chính "Thế giới hôn nhân" hot nhất nhờ sức hút của phim.

Ở vị trí thứ 4 chính là cô nàng 'tiểu tam' xinh đẹp Han So Hee của Thế giới hôn nhân. Không chỉ nhờ ngoại hình nổi bật, vai diễn của So Hee trong phim cũng được khán giả đánh giá rất cao. Xếp vị trí thứ 5 là Kim Go Eun (bạn diễn cặp của Lee Min Ho trong The King: Quân vương bất diệt). Vị trí thứ 6 và 7 tiếp tục là hai gương mặt của Thế giới hôn nhân, nam diễn viên Lee Moo Saeng (vai bác sĩ Yoon Gi) và Shin Eun Woo (vai cô gái bị bạo hành Min Hyun Seo).

Theo đánh giá, Shim Eun Woo là người có bước tiến ấn tượng nhất khi đã vượt 30 bậc để vươn lên top 10. Ở tập 10 phát sóng cuối tuần trước, nhân vật Hyun Seo của cô trở thành tâm điểm khi bỏ trốn khỏi gã bạn trai bạo lực và được cho có thể đã bị hại chết.

Cô nàng “tiểu tam” xinh đẹp Han So Hee đang là cái tên được nhiều người quan tâm.

Thế giới hôn nhân khai thác chủ đề ngoại tình, xoay quanh cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của nữ bác sĩ gia đình Sun Woo (Kim Hee Ae đóng). Sun Woo sớm nếm trái đắng khi chồng cô - Lee Tae Oh (Park Hae Joon) phản bội vợ con, ngoại tình với Da Kyung (Han So Hee). Quá đau khổ, nữ bác sĩ quyết tâm lên kế hoạch trả thù chồng cùng bồ nhí của anh. Phim gây sốt không chỉ vì nội dung hấp dẫn, đề cập đến đề tài nóng hổi được nhiều người quan tâm mà còn bởi những cảnh nóng của các nhân vật trên màn ảnh. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi đề tài gia đình của truyền hình Hàn bị gắn mác 19+.

Theo ghi nhận, tập 10 mới nhất của bộ phim Thế giới hôn nhân có mức rating toàn quốc là 22.9%, vượt qua mức rating 21.7% của Hạ cánh nơi anh. Với những tình tiết hấp dẫn, đầy căng thẳng và bất ngờ, bộ phim được mong đợi sẽ phá kỷ lục rating 23.8% của siêu phẩm Lâu đài trên không.

Phim dự kiến dài 16 tập và hiện vẫn đang phát sóng vào 21h (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.

Trailer phim 'Thế giới hôn nhân'

T.K