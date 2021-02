Christopher Plummer, nam diễn viên của phim kinh điển 'The Sound of Music' từng đoạt giải Oscar qua đời ở tuổi 92.

Christopher Plummer và Julie Andrews trong phim 'The Sound of Music'.

Christopher Plummer sinh năm 1929, nổi tiếng với phim The Sound of Music vừa qua đời ngày 5/2 tại nhà riêng ở Connecticut, Mỹ, thọ 92 tuổi. 10 năm trước, ở tuổi 82, ông trở thành diễn viên cao tuổi nhất lịch sử giành tượng vàng Oscar.

Trong suốt hơn 50 năm làm diễn viên, Christopher Plummer đã đảm nhiệm nhiều vai diễn đa dạng khác nhau, từ lồng tiếng cho phim hoạt hình Up đến tham gia phim The Girl With the Dragon Tattoo tới tham gia vở diễn Inherit the Wind trên sân khấu Broadway....

Christopher Plummer

Dù nổi tiếng ở thời kỳ vàng son của Hollywood nhưng về già, khi tuổi đã cao ông vẫn góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như The Insider (1999), A Beautiful Mind (2001), The Last Station (2009)....

Julie Andrews, bạn diễn của Christopher Plummer trong The Sound of Music khi hay tin nam diễn viên qua đời đã chia sẻ: "Thế giới hôm nay đã mất đi một diễn viên hoàn hảo còn tôi mất đi một người bạn đáng trân trọng. Tôi trân quý những kỷ niệm khi làm việc cùng ông cũng như nhớ mãi sự hài hước mà chúng tôi chia sẻ cùng nhau bao năm qua".

Christopher Plummer trong trích đoạn phim 'The Sound of Music'

Quỳnh An