Sau lễ tang NSND Hoàng Dũng, hai con trai và nhiều học trò chia sẻ tiếp câu chuyện xúc động về cố nghệ sĩ cả đời tận hiến vì nghệ thuật.

NSND Hoàng Dũng trong trích đoạn phim 'Trở về giữa yêu thương' tập 35

NSND Hoàng Dũng qua đời lúc 14h15 ngày 14/2 sau thời gian ngắn chiến đầu với bạo bệnh, thọ 65 tuổi. Nhiều đồng nghiệp, học trò và người hâm mộ đã đến chia tay ông trong lễ viếng ấm cúng diễn ra sáng 20/2 và tiễn Người phán xử trong chặng đường cuối về quê nhà.

Sau lễ tang, Hoàng Triều Dương - con trai út của NSND Hoàng Dũng đăng ảnh chụp cùng bố và viết: Cát bụi lại trở về với cát bụi! Trong đó, con trai lớn Hoàng Duy chia sẻ xúc động. "Thế là bố đã kết thúc một hành trình thật đẹp và đầy ý nghĩa. Bố được sống với đam mê, được hy sinh cho đam mê số một của cuộc đời mình. Mối quan hệ giữa người bố và con trai luôn đặc biệt, bố với con cũng vậy, có những điều, có những thời khắc mà cả hai chỉ cần lặng im thôi là có thể cảm nhận được. Nghỉ ngơi thôi bố, bố vất vả nhiều rồi!".

Lễ tang NSND Hoàng Dũng đông đồng nghiệp tới viếng.

Sau khi đưa NSND Hoàng Dũng về quê nhà Hưng Yên, diễn viên Thanh Hương - học trò của ông cũng có những dòng xúc động rơi nước mắt. "Hôm nay.... Bố đã trở về giữa vòng tay yêu thương của tất cả mọi người. Bố ngủ ngon giấc Bố nhé. Lúc đi quay, Bố ít khi được giấc ngủ ngon. Chúng con yêu thương và nhớ Bố nhiều. Chúng con sẽ bước tiếp con đường của Bố".

Trọng Lân - một học trò khác của ông viết: "Học chữ tâm, say chữ đức, chữ tài/ Uống đam mê, người truyền con ngọn lửa/ No khát vọng đốt cháy một sớm mai/ Cảm ơn người đã dìu dắt chúng con/ Tin vào điều bản thân con không biết/ Gửi vạn hoa đến người con yêu nhất/ Cánh hoa nhỏ chất chứa tấm lòng con/. Vĩnh biệt bố, kiếp này anh em chúng con thật may mắn khi được là học trò của bố, bố an nghỉ bố nhé".

Rất nhiều diễn viên coi NSND Hoàng Dũng là người bố.

Không thể về Việt Nam viếng người thầy đáng kính, diễn viên Diệu Hương từ Mỹ đã đăng tải trích đoạn phim cô từng đóng với NSND Hoàng Dũng và đành phải khóc thầy từ xa. Diễn viên Minh Trang, một người em, người đồng nghiệp thân thiết của NSND Hoàng Dũng cũng chia sẻ nhiều hình ảnh chụp cùng cố nghệ sĩ và kể lại kỷ niệm xúc động.

"Vì dịch Covid em không thể về tiễn anh lần cuối em mong anh hãy thanh thản mỉm cười nơi chín suối và sẽ không còn những cơn đau hành hạ. Còn nhớ ở Quán thanh xuân năm ngoái có sự xuất hiện của em, chị Hoàng Cúc và chị Minh Vượng anh đã được mời đến gây bất ngờ tặng hoa cho 3 chị em.

Diễn viên Minh Trang chụp cùng NSND Hoàng Dũng, Hoàng Cúc và Minh Vượng ở hậu trường Quán thanh xuân.

Buổi gặp mặt hôm ấy như món quà quý dành cho mấy anh em chúng mình anh nhỉ? Em biết chị Minh Vượng, chị Hoàng Cúc hôm ấy cũng vui lắm. Riêng em được gặp lại các anh chị hôm đó em đã vô cùng xúc động vì tất cả vẫn hiện hữu như một phần đời sự nghiệp của em. Bao nhiêu những kỷ niệm và ký ức cứ tự nhiên ùa về...

Anh ôm từng người nhắc về từng kỷ niệm và tất cả chúng ta đã khóc trong hạnh phúc. Giờ đây anh đã bỏ cõi tạm bỏ lại tất cả, bỏ lại ánh đèn sân khấu và những vai diễn đang còn dang dở. Nhưng em tin anh sẽ không bao giờ mất đi mà vẫn luôn tồn tại để Trở về giữa yêu thương với tất cả mọi người anh nhé. Em sẽ rất nhớ anh. Cho em chào tạm biệt anh lần cuối".

NSND Hoàng Dũng nén đau để hoàn tất cảnh phim này trong 'Trở về giữa yêu thương'.

NSND Hoàng Dũng ra đi khi đang dang dở vai diễn trong Trở về giữa yêu thương. Một thành viên đoàn phim kể ngày 26/12 ông phải quay tập 35 của phim mới phát sóng gần đây. NSND Hoàng Dũng dù rất đau nhưng vẫn gắng gượng hoàn thành cảnh quay bần thần khi chia tay hai con ra ở riêng.

Nhiều người khi chứng kiến cảnh này trên phim trường đã khóc vì thương cả NSND Hoàng Dũng lẫn nhân vật ông Phương do nghệ sĩ đảm nhiệm. Ngày 27/12, NSND Hoàng Dũng phải nhập viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật ngày 29/12. Kể từ đó người nghệ sĩ ấy đã không thể quay về với máy quay mà vĩnh viễn trở về giữa yêu thương của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Ông đã khép lại hành trình cuộc đời của một nghệ sĩ tận hiến, cống hiến và sống đến phút cuối cùng vì nghề diễn.

Mỹ Anh