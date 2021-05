Khôi Nguyên - con trai NSND Hồng Vân, xác nhận với VietNamNet thắng hạng mục "Đạo diễn phim ngắn đầu tay xuất sắc nhất" Los Angeles Film Awards năm 2021 trong niềm hạnh phúc.

Cụ thể, phim Nostalgia do Khôi Nguyên đạo diễn chiến thắng hạng mục Đạo diễn phim ngắn đầu tay xuất sắc nhất được vinh danh tại hạng mục Hình ảnh đẹp nhất và lọt Top 15 chung cuộc Phim ngắn xuất sắc nhất của giải Los Angeles Film Awards tháng 4/2021.

Phim "Nostalgia" nằm trong Top 15 phim ngắn xuất sắc nhất Los Angeles Film Awards.

Trước đó, phim này cũng thắng đậm ở New York Film Festival tháng 3/2021 với 4 hạng mục: Hình ảnh đẹp nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Ánh sáng đẹp nhất, trở thành phim thắng nhiều hạng mục New York Film Festival nhất tháng đó. Khôi Nguyên chia sẻ với 4 giải tháng này, anh cầm chắc suất tham gia tranh giải New York Film Festival thường niên.

Con trai NSND Hồng Vân nói với VietNamNet: "BTC vừa thông báo cho tôi qua mail cách đây vài ngày. Vì tình hình dịch bệnh nên năm nay, hầu hết LHP ở đây đều chọn tổ chức online. Tôi không ngờ mình được giải vì phim ngắn đầu tay này tôi làm chủ yếu để tìm kiếm sự công nhận và kiểm chứng năng lực bản thân thôi. Thú thật, các giải này chưa phải quá lớn, tôi chỉ định khoe với “2 sếp trên” và nội bộ là chính, không ngờ được mọi người quan tâm. Tôi thực sự cảm ơn điều đó".

Phim "Nostalgia" của Khôi Nguyên được vinh danh là phim hay nhất tháng 3/2021 trên trang chủ New York Film Awards.

Ngoài ra, phim Nostalgia của Khôi Nguyên cũng được chọn tham gia 4 giải gồm: New York Film Awards, Oniros Film Awards, Venice Shorts Film Awards và Los Angeles Film Awards.

Nostalgia (tạm dịch: Hoài niệm) là phim ngắn đầu tay của Khôi Nguyên thực hiện năm 2019 khi anh là sinh viên năm nhất. Phim có thời lượng khoảng 16 phút, kể câu chuyện về cha con người đàn ông bán phở. Vợ mất sớm, người cha làm gà trống nuôi con nên có phần khắt khe, áp đặt nhiều tiêu chuẩn, mong muốn cá nhân lên con trai. Sự khác biệt về suy nghĩ do khoảng cách thế hệ khiến hai cha con mâu thuẫn, ngày càng xa nhau. Tham gia diễn xuất phim ngắn Nostalgia là nghệ sĩ Lê Quốc Nam, diễn viên Võ Điền Gia Huy và Lương Ánh Ngọc.

Khôi Nguyên bên mẹ Hồng Vân.

Khôi Nguyên, tên ở Mỹ là McFloyd Nguyen, sinh năm 1997, đang theo học ngành đạo diễn khoa Điện ảnh Cao đẳng Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge trực thuộc hệ thống ĐH Chapman (California, Mỹ). Trước đó, anh tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh của trường Cao đẳng Fullerton ở California. Khôi Nguyên du học từ năm 14 tuổi, có đam mê và năng khiếu âm nhạc dù đã chọn theo nghiệp đạo diễn. Khôi Nguyên từng xuất hiện trên chương trình truyền hình Việt Nam, gây ấn tượng với nụ cười tươi, tính cách thân thiện và chiều cao 1m80.

