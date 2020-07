Gây tiếng vang từ bộ phim kinh điển Đất phương Nam nhưng dàn diễn viên như: Hùng Thuận, Mạc Can, Phùng Ngọc... đều có sự nghiệp lận đận, cuộc đời...

Bộ phim là cả tuổi thơ của thế hệ 8X và đời đầu 9X. Đất phương Nam được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Đoàn Giỏi. Phim có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Lê Bình, Mạc Can, Phùng Ngọc, Hùng Thuận… Sau hơn 2 thập kỷ, những diễn viên của bộ phim đều có số phận lận đận trong sự nghiệp diễn xuất lẫn cuộc sống cá nhân.

Dàn diễn viên Đất phương Nam sau 2 thập kỉ đều có ngã rẽ cuộc đời riêng. Ảnh: Kí ức Sài Gòn

Nghệ sĩ Lê Bình ra đi sau 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư

Trong Đất phương Nam, nghệ sĩ Lê Bình hóa thân thành Tư Tại - người nông dân miền Tây Nam bộ thời Pháp thuộc. Vai diễn của ông là một nhân vật chân chất, có phần khắc khổ. Và từ phim ra ngoài đời, cuộc sống của Lê Bình vẫn luôn khiến nhiều người thương cảm.

Ông là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ và sân khấu kịch. Nhiều bộ phim ông đã tham gia đều nổi tiếng như Mùa len trâu, Vịt kêu đồng, Cô gái xấu xí… Ngày 1.5.2019, Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng sau 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Ở những năm tháng cuối đời nằm viện, ông vẫn lạc quan và còn căn dặn mọi người nếu ủng hộ, hãy giúp Mai Phương lúc đó cũng bệnh như ông.

Nghệ sĩ Mạc Can - ông già Nam bộ tử tế

Vai diễn bác Ba Phi là một dấu ấn nghệ thuật của nghệ sĩ, nhà văn Mạc Can. Cũng như Lê Bình, Mạc Can cũng có cuộc sống vất vả, bươn chải. Vai diễn bác Ba Phi trong Đất phương Nam là một trong những dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của người nghệ sĩ già.

Ở tuổi U80, ông sống 1 mình không nơi nương tựa. Người ta vẫn thấy ông sống bình thản với cuộc sống không nhà cửa. Ông vẫn đi diễn nếu có người gọi. Mới đây, ông xuất hiện trên Kí ức Sài Gòn để chia sẻ lại chuyện đời của mình với khán giả.

Hùng Thuận - bé An lận đận tình duyên lẫn sự nghiệp

Hùng Thuận vẫn chưa thể có vai diễn nào vượt qua được cái bóng của vai An. Vai cậu bé An trong Đất phương Nam đã đưa tên tuổi của Hùng Thuận nổi tiếng. An là cậu bé sống trong nghịch cảnh mất mẹ, phải một mình trôi dạt, tha phương trên bước đường tìm cha.

Thế nhưng, nam diễn viên trẻ đã không thể thoát nổi cái bóng của vai An năm nào. Sau bộ phim ấy, một thời gian dài không tham gia nghệ thuật. Vài năm trở lại đây, Hùng Thuận mới bắt đầu tham gia một số phim như Hoa ngũ sắc, Nàng dâu bất đắc dĩ, Dòng đời, Cổng Mặt trời… Nhưng sự nghiệp của anh vẫn không khởi sắc.

Đời tư của Hùng Thuận cũng lắm éo le. Anh từng kết hôn và đã ly hôn, rồi trở thành “Gà trống nuôi con”. Mới đây, xuất hiện tại 1 chương trình, anh xúc động nói rằng bản thân là kẻ thất bại trong sự nghiệp lẫn tình duyên khiến khán giả đồng cảm.

Phùng Ngọc mất hút khỏi showbiz

Trong phim, Cò là người bạn đồng hành cùng An trong chặng đường cậu bé đi tìm cha trong phim. Nhân vật Cò do Phùng Ngọc thủ vai nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên sau bộ phim, Phùng Ngọc dần biến mất trong showbiz Việt.

Sau này, anh tâm sự, bản thân không có ai định hướng cho nghề diễn. Khi trưởng thành, nam diễn viên tăng cân và dần dà không ai mời đóng phim nữa.

Lê Quang - Võ Tòng bị chết tên

Nhờ học võ từ nhỏ mà Lê Quang đã vượt qua rất nhiều ứng cử viên cho vai Võ Tòng. Có thể nói, bộ phim Đất phương Nam đã dành cho Lê Quang một vai diễn để đời và từ đó anh bị chết tên khi nhắc đến anh người ta chỉ nhớ anh là... Võ Tòng.

Võ Tòng tướng tá bặm trợn, râu tóc tua tủa, lầm lì nhưng tốt bụng và nhân hậu. Do say mê đóng phim, Quang bỏ bê công việc làm ăn buôn bán, sự nghiệp kinh doanh đến hồi phá sản còn cát-xê đóng phim thì không được bao nhiêu anh trở nên trắng tay. Lê Quang phải làm thêm nhiều nghề chạy xe ôm, dệt thảm mướn, phụ hồ đến đi hát hội chợ hay quán bar,...

