Sau khi du học tại Anh, nhiều năm qua diễn viên Linh Phương sống và làm việc ở nước ngoài. Từ Séc, "Loan bà già" dành cho VietNamNet cuộc trò chuyện sau nhiều năm 'mất tích'.

Linh Phương cùng Diễm My, Lã Thanh Huyền tại Séc khi quay 'Tình yêu và tham vọng'.

Dừng đóng phim để du học Anh, chu du khắp thế giới

- Khán giả bất ngờ vì lâu lắm mới thấy bạn đóng phim trở lại. Vì sao Linh Phương lại mất tích lâu đến vậy?

Phương luôn tin vào chữ “duyên” trong cuộc sống. Không phải là Phương mất tích mà khi có đủ duyên xuất hiện trở lại. Phương tham gia sitcom Nhật ký Vàng Anh phần một với nhân vật Loan 'bà già' từ năm 2007, lúc đó mình còn là sinh viên đại học. Sau đó Phương quyết định đi du học nên nghiệp phim ảnh đừng từ lúc ấy.

Sau khoảng 5 năm dành cho việc học, du học và làm việc tại Anh, năm 2011, ngay khi về Viêt Nam, Phương được mời cho vai nữ chính phim Chỉ có thể là yêu. Và chắc vì “duyên" đủ lớn nên năm ngoái, tức là sau gần 9 năm mình lại được nhận lời mời làm diễn viên khách mời trong bộ phim truyền hình đang phát sóng Tình yêu và tham vọng. Vậy nên Phương tin vào chữ “duyên” lắm. Nếu có duyên thì biết đâu đấy, có khi Phương sẽ còn có thể có cơ hội gặp lại khán giả truyền hình trong tương lai.



- Vai diễn trong 'Tình yêu và tham vọng' đến với bạn như thế nào? Điều gì khiến Phương nhận lời tham gia?



Phương có khá nhiều mối quan hệ tốt đẹp với các anh chị đạo diễn trong hãng phim truyền hình và các anh chị bạn bè diễn viên nên dù không sinh sống ở Việt Nam, mọi người vẫn thường hỏi thăm và gặp gỡ nhau mỗi khi Phương về Việt Nam hoặc mỗi lần các anh chị bạn bè sang Châu Âu đi công tác hoặc du lịch. Phương vẫn nhớ hồi năm 2018, khi chị Lã Thanh Huyền sang Châu Âu du lịch cùng gia đình, chúng tôi có gặp gỡ nhau ở Praha.

Trong một bữa tối chúng tôi còn trêu đùa là biết đâu có bộ phim nào sẽ quay ở trời Âu cả hai có cơ hội diễn xuất với nhau. Câu nói đùa mà thành thật vì chỉ một năm sau đấy, anh Huy đạo diễn của bộ phim Tình yêu và tham vọng liên lạc với Phương để mời tham dự bộ phim như một diễn viên khách mời. Phương vào vai bạn thân của nhân vật mà chị Huyền đảm nhiệm. Phương thấy rất vui và hứng thú với lời mời này nên quyết định tham gia.

Sau gần 10 năm Linh Phương mới lại đóng phim.



- Trải nghiệm đóng phim nơi xứ người thế nào? Khi quay lại với phim sau nhiều năm Phương có hồi hộp?



Trên thực tế, khi hoá thân vào nhân vật thì đóng phim ở nơi xứ người hay xứ ta cũng như nhau vì diễn viên khi diễn sẽ không bị tác động nhiều bởi môi trường xung quanh. Còn nhớ cảnh quay với chị Huyền ở quảng trường con gà ở Praha, lúc ấy khoảng 12h đêm mà quảng trường vẫn rất đông thanh niên, có người say đứng trêu xung quanh nhưng chúng tôi đều không bị tác động bởi họ mà vẫn thực hiện cảnh quay khá nhanh. Mặc dù sau nhiều năm không diễn xuất, Phương không có cảm giác hồi hộp chỉ rất hứng khởi khi mình sẽ được diễn xuất và làm việc với những người bạn mà mình rất yêu quý.



- Gần 10 năm không đóng phim, có khi nào Phương nhớ màn ảnh, nhớ những ngày làm diễn viên ở Việt Nam?



Có chứ, vì thực ra làm phim rất vui và mỗi lần được hoá thân vào nhân vật nào mình cũng sẽ được đặt mình vào nhân vât đó. Hơn nữa môi trường làm phim giúp cho Phương có cơ hội tiếp xúc với nhiều người và đi rất nhiều nơi vì thế những trải nghiệm làm phim là những điều Phương trân quý.

Nhiều năm qua Linh Phương sống ở nhiều vùng đất trên thế giới.

Nhiều lúc mình muốn bỏ tất cả để về Việt Nam

- Du học ở Anh, sau đó quyết định ra nước ngoài định cư và chia tay màn ảnh, Phương có khó khăn khi đưa ra quyết định ấy, rời VN sang Séc và chọn cuộc sống bên gia đình?



Ở độ tuổi đôi mươi, Phương là người thích trải nghiệm, đóng phim là một trải nghiệm mà đi du học cũng vậy. Du học là đi khám phá thế giới nên mình không mấy khó khăn về sự lựa chọn đó. Nhưng đến thời điểm hiện tại, sau 10 năm đi đây đi đó, sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, ở London, Paris, Boston và hiện tại là Praha (Séc) Phương bắt đầu thấy nhớ bố mẹ, bạn bè và Việt Nam nhiều hơn.

Nhưng mọi thứ đến với mỗi một con người đều là duyên và phận. Đương nhiên còn cả sự quyết định và phấn đấu của từng cá nhân nên Phương đang cố gắng để cuộc sống trở nên ổn định và làm nên sự nghiệp của chính bản thân mình dù là ở đâu nhưng quan trọng nhất chính bản thân mình phải cảm thấy được sự hạnh phúc. Cũng rất may Praha là một thành phố rất đáng sống, không quá xô bồ nhưng cũng phát triển, hơn nữa cộng đồng người Việt khá đông và rất hỗ trợ nhau.



- Thời gian đầu sống ở xứ người luôn rất khó khăn, Phương thì sao? Có khi nào bạn muốn bỏ tất cả về Việt Nam?



Mỗi một người xa quê hương đều có một lý do riêng, với Phương chưa bao giờ là lý do về mặt kinh tế, ban đầu chỉ đơn thuần là mình muốn khám phá thế giới văn hoá phương Tây. 10 năm trước khi mới tiếp xúc với nền văn hoá và cuộc sống nước ngoài, Phương đã thấy thích lắm vì nó hợp với tính cách thẳng thắn và mở của mình nhưng 10 năm sau những trải nghiệm cá nhân mình tự nhận ra văn hoá nào, cuộc sống nào cũng có điểm riêng của nó. Để nói thật sự thì nhiều lúc mình muốn bỏ tất cả để về VN chứ, nhớ gia đình, nhớ sự chiều chuộng của bố mẹ, nhớ bạn bè tri kỷ, nhớ đồ ăn…

Cuộc sống ở nước ngoài, ngay cả với nhóm người được gọi là có đi học (mình đã học ở trình độ thạc sĩ và gia đình Phương không phải là thiếu thốn) cũng khá là vất vả. Nhưng mỗi người đều đã có một sự lựa chọn và một con đường cứ cố gắng và phấn đấu thôi.

Nhiều lúc Linh Phương nói muốn bỏ tất cả để về VN.

- Có khi nào Phương nghĩ tới việc về Việt Nam sống?



Có thể chứ! Biết đâu đấy là Phương về Việt Nam sống và tiếp tục đóng phim thì sao nhỉ?...



- Có thể hình dung về cuộc sống hiện tại của Phương thế nào? Nếu có thể dùng từ mô tả thì đó là gì: Hạnh phúc, viên mãn hay…



Cuộc sống của Phương hiện tại chỉ dám nói là ổn, khó để nói là viên mãn vì định nghĩa quá lớn và đa dạng với từng góc độ nhìn nhận.



- Bạn trai có ủng hộ Phương quay lại với phim ảnh không? Anh ấy là hẳn vô cùng quan trọng, đến mức Phương quyết định bỏ tất cả ở Việt Nam sang đó định cư nhỉ?



Bạn trai Phương rất thích và tự hào khi Phương tham gia phim ảnh. Buồn cười lắm, đi đâu anh ấy cũng khoe mình là diễn viên ở Việt Nam. Qua rất nhiều biến cố và trải nghiệm, như Phương đã chia sẻ, Phương rất tin vào chữ “duyên” và số phận. Xét về một mối quan hệ tình cảm, mỗi người sẽ có một cảm nhận và tính cách riêng để đưa ra một quyết định, có thể đúng có thể sai tại những thời điểm khác nhau nhưng quan trọng nhất mình phải tìm được câu trả lời cho câu hỏi “bản thân mình thực sự cảm thấy thế nào và có hạnh phúc hay không?”. Suy cho cùng mình là tuýp phụ nữ khá lý trí.

Linh Phương và khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai.

- Trên trang cá nhân thấy Phương chia sẻ nhiều những khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai, hẳn với bạn cậu ấy giờ là cả thế giới?



Phương toàn trêu bạn bè mà cũng có con trai như mình là tranh thủ tận hưởng con trai lúc nó còn nhỏ, nó yêu và thể hiện tình cảm với mình, chứ đến khi con trai có bạn gái có vợ quy luật là nó lại phải dành thời gian và tình cảm cho người phụ nữ bên cạnh. Nhất là ở văn hoá phương Tây tính tự lập lại càng cao, có khi năm 16 tuổi đã xin ra ở riêng rồi, vậy nên Phương đang tận hưởng thế giới với con càng nhiều càng ít.

browser not support iframe.

Linh Phương và Lã Thanh Huyền trong phim 'Tình yêu và tham vọng'

Mỹ Anh

Ảnh: NVCC